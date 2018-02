Costretta ad abortire dopo relazione con un prete?/ Il presunto scandalo scuote Cosenza (Le Iene)

14 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Costretta ad abortire dopo relazione con un prete? (Le Iene)

Un'intervista finita male: potremmo sintetizzare così il caso dell'aggressione subita dalla giornalista Valeria Castellano e dall'operatrice Giulia Mascaro de Le Iene. Le due inviate si sono recate nelle scorse settimane a San Vincenzo La Costa per chiedere chiarimenti ad un parroco in merito ad una presunta relazione con una donna. A fine intervista, però, fuori dalla chiesa sono state aggredite con calci e schiaffi da alcuni familiari del parroco. Quest'ultimo nei giorni scorsi ha lasciato l'incarico per permettere che venga fatta luce sulla vicenda, che la trasmissione di Italia 1 ricostruirà oggi. I punti oscuri del resto sono molti. Pare che Le Iene non abbiano solo intervistato il parroco di periferia, ma abbiano anche varcato la soglia dell'arcidiocesi di Cosenza per intervistare l'ex arcivescovo Nunnari e l'attuale arcivescovo Nolè. La questione sembra scottante e non solo per l'aggressione subita dalle due inviate.

ABORTO DOPO RELAZIONE CON PRETE? IL CASO A LE IENE

Stando a quanto riportato dal portale locale Iacchite, Le Iene avrebbero raccolto la denuncia di una donna che diversi anni fa avrebbe avuto una relazione con il prete e sarebbe stata costretta ad abortire da don Giuseppe Leone, che ancora non era in servizio a San Vincenzo La Costa, spalleggiato dal suo superiore, che all'epoca era proprio monsignor Salvatore Nunnari. Don Giuseppe Leone nel frattempo è stato allontanato e dimissionato, ma sono molti gli aspetti da chiarire di questa vicenda che si riferisce a fatti risalenti a prima che fosse nell'attuale ruolo. Il servizio di Valeria Castellano per Le Iene rischia forse di far emergere eventuali gravi responsabilità da parte del parroco di San Vincenzo La Costa e i tentativi dell'allora arcivescovo Salvatore Nunnari di nasconderle? Questi gli interrogativi sollevati dal portale locale Iacchite in attesa che Le Iene mandi in onda il servizio realizzato.

