Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (206/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 14 febbraio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 206/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live.

14 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Continua la caccia al montepremi del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che torna ogni mercoledì. Ad un mese dalla maxi vincita realizzata da sette giocatori, prosegue la sfida per indovinare i numeri vincenti. Si tratta di un gioco semplice per modalità di partecipazione e caratteristiche. Bisogna giocare 12 numeri su 90 e sperare di indovinarne la metà per mettere le mani sul montepremi che viene messo in palio in un'unica sera, quella appunto dell'estrazione. Si vince però anche se non si indovinano i sei numeri vincenti. Possono bastarne 5, 4, 3 e anche solo 2 della combinazione fortunata. Se nessuno riesce a indovinarla tutta, le altre categorie di SiVinceTutto si dividono l'intero montepremi in palio. Avete già fatto la vostra giocata? Altrimenti fate ancora in tempo: il mercoledì, giorno di estrazione, si può giocare fino alle 19.30. Se non avete voglia di uscire per recarvi in tabaccheria, potete effettuare la vostra giocata online e restare così al caldo.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Quante probabilità ci sono di vincere al SiVinceTutto Superenalotto? È 924 volte più facile centrare il 6 rispetto alla prima versione di questo gioco. Da quando si possono giocare 12 numeri la probabilità di aggiudicarsi almeno un premio è passata da 1 su 20 a 1 su 6. Se siete curiosi e volete seguire in diretta e dal vivo l'estrazione della combinazione vincente, sappiate che è aperta al pubblico. Avviene presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma, ed è realizzata e garantita da Sisal e dall'Agenzia stessa. Del resto c'è una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco. Prima di far partire il conto alla rovescia per l'estrazione di oggi ricordiamo cosa è accaduto la scorsa settimana, quando i numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 7 febbraio scorso sono stati: 69-33-11-64-40-23. Presto invece scopriremo la nuova combinazione fortunata e i relativi premi. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

