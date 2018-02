INCIDENTE STRADALE/ Taranto, schianto frontale auto-bus Sud Est: muore 24enne (oggi 14 febbraio 2018)

Incidente stradale, oggi 14 febbraio 2018: a Taranto auto si schianta contro un autobus Sud Est, muore giovane 24enne. Schianto tra 5 auto a Pombia, tre feriti.

14 febbraio 2018 Emanuela Longo

Incidente stradale (da Pixabay)

Terribile incidente stradale, all'alba di oggi, sulla statale 172 "dei trulli" che collega Taranto a Martina Franca, all'altezza della zona Orimini. Ad essere coinvolti sono stati due mezzi, un'auto ed un bus della compagnia Ferrovie del Sud Est. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Repubblica.it, pare che a bordo della vettura ci fosse Leonardo Bernardini, giovane di 24 anni morto in seguito allo schianto avvenuto intorno alle 5.30. Il ragazzo residente di Martina Franca, poco distante dal punto del sinistro drammatico, era al volante della sua auto quando avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare, invadendo la corsia opposta e schiantandosi frontalmente con l'autobus della linea locale, a sua volta parcheggiato a causa di un'avaria in un'area di sosta. Dopo lo schianto la vettura ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata. A causa l'incidente potrebbe essere stato un colpo di sonno del 24enne. Dopo il sinistro, il tratto di statale è stato chiuso per diverse ore in entrambi i sensi di marcia. All'arrivo dei soccorritori, per il giovane non c'è stato più nulla da fare, a causa delle gravi ferite riportate.

POMBIA, SCHIANTO TRA 5 AUTO: 3 FERITI

Intorno alle 12:45 di oggi 14 febbraio, un altro grave incidente stradale si è verificato a Pombia, piccolo centro in provincia di Novara. Il sinistro è avvenuto precisamente sulla Strada Statale 32 Ticinese e vedrebbe coinvolte ben cinque auto. Ancora presto per definire con chiarezza le dinamiche dell'incidente, del quale ne dà notizia il portale Novara Today: sarebbero tre le persone rimaste ferite in seguito allo schianto, una delle quali sarebbe rimasta gravemente incastrata in uno dei veicoli. Sul posto sono giunti anche gli uomini dei Vigili del fuoco di Arano che si sono occupati di liberare e soccorrere i feriti, poi affidati alle cure del 118. I pompieri hanno messo in sicurezza le vetture e nel frattempo sono giunti anche i carabinieri, un'ambulanza e gli uomini della polizia municipale che si sono occupati della ricostruzione delle dinamiche e della gestione del traffico.

