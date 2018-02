Incendio palazzo a Milano/ Video ultime notizie, Quarto Oggiaro: 13enne gravissimo, sciolti caschi dei Vigili

Milano, incendio in palazzo a Quarto Oggiaro in via Cogne 20: ultime notizie, il video del rogo al decimo di 14 piani. Un 13enne gravissimo in ospedale, una decina di intossicati più lievi

14 febbraio 2018 - agg. 14 febbraio 2018, 16.09 Niccolò Magnani

Milano, incendio palazzo a Quarto Oggiaro (Twitter)

È gravissimo il 13enne coinvolto suo malgrado nel drammatico incendio a Quarto Oggiaro: il ragazzino, intossicato e rimasto intrappolato per diversi minuti vicino al rogo, è in condizioni critiche all’ospedale Sacco. È nato in Italia, riporta Tg Com24 ma è di origini marocchine come la famiglia evacuata da quel maledetto decimo piano dove si sarebbe sviluppato l’incendio nei primi attimi di panico. Le fiamme sono ormai in via di spegnimento per i Vigili del Fuoco che però hanno dovuto affrontare momenti di estrema difficoltà per via del calore propagato dalle fiamme altissime: «Quando siamo entrati in casa si sono sciolte le visiere dei nostri caschi per il caldo. Lo stabile è stato completamente evacuato. Dal punto di vista strutturale, è tutto agibile tranne i due piani interessati», spiegano i Vigili del Fuoco. Sono invece lievemente intossicati gli altri 11 condomini presenti all’interno del palazzo in fiamme a Milano, periferia Nord.

INCENDIO IN UN PALAZZO DI QUARTO OGGIARO

È allarmante la situazione al momento in cui vi stiamo scrivendo in un palazzo nella periferia di Milano, precisamente a Quarto Oggiaro, dove un vasto incendio sta provocando non pochi problemi nell’evacuazione di tutti i condomini e nel soccorso dei tanti intossicati coinvolti nel rogo. Colonna di fumo nera visibile in tutto il nord di Milano, lo stabile alto 14 piani in via Cogne 20 ha iniziato a prendere fuoco all’improvviso appena dopo mezzogiorno al decimo piano per cause ancora tutte da verificare: ben sette mezzi di vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di domare al più presto le fiamme diffuse ai piani più alti. Un primo bilancio lanciato dai soccorsi sul posto parla di una decina di condomini intossicati e un bambino invece molto grave recuperato con la gru dei Vigili pochi istanti fa. Avrebbe 10 anni e le sue condizioni sono molto critiche dopo il gas respirato durante l’incendio; ha subito un arresto cardiaco ed è stato accompagnato privo di sensi all’ospedale Sacco, come spiega il Giorno nelle ultime notizie. Atre sette persone hanno inalato il fumo provocato dal rogo ma sono state medicate sul posto senza il trasporto in ospedale.

EVACUAZIONE IN CORSO

Tutte le operazioni di evacuazioni sono ancora in corso nel palazzo di Via Cogne dopo che l’incendio prosegue anche se con meno intensità rispetto a due ore fa: gli appartamenti dei piani alti sono stati smembrati dall’incendio che al momento potrebbe essere stato originato da qualsivoglia motivazione, forse una fuga di gas o una stufa malfunzionante, ma non vi sono conferme. Al momento, il condominio è stato comunque evacuato da tutte le persone che attivamente hanno richiesto aiuto e che sono state calate dalle finestre con le gru, se abitanti nei piani sopra il decimo. Resta però da rilevare se vi siano altri condomini all’interno delle stanze andate a fuoco e per questo i pompieri ancora non hanno concluso la loro operazione sul luogo del rogo, in via di spegnimento.

© Riproduzione Riservata.