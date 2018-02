Mercoledì delle Ceneri/ Santa Messa in diretta streaming video: Papa Francesco e l’inizio della Quaresima

Mercoledì delle Ceneri, Santa Messa in diretta streaming video: Papa Francesco celebra l'inizio della Quaresima. Origini della festa e significato della penitenza: "tempo di memoria"

14 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Mercoledì delle Ceneri

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia oggi il tempo di Quaresima, i quaranta giorni che separano i cristiani alla morte di Cristo e alla Sua Resurrezione nella Pasqua (quest’anno l’1 aprile): oggi è il giorno precedente la prima domenica di Quaresima (l’inizio ufficiale per i cattolici ambrosiani) e rappresenta storicamente l’inizio della penitenza “pubblica” che aveva luogo in questo giorno, e dall’intensificazione dell’istruzione dei catecumeni, che dovevano essere battezzati durante la Veglia pasquale, apre ora il tempo salutare della Quaresima. Secondo tradizione oggi è giorno di digiuno e astinenza dalle carne, esattamente come il venerdì santo e tutti i venerdì di Quaresima: la proposta ancora oggi della Chiesa ai fedeli non è quella di una “rinuncia” formale ma di un pensiero e riflessione seria riguardo il periodo cui ci si accosta. La Quaresima, come diceva Papa Francesco lo scorso anno, è “la memoria della Passione e Resurrezione di Cristo”: è il nodo centrale di tutta la fede cristiana come tale viene posta come momento privilegiato per la costante e continua conversione del cuore. «Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla fronte», spiega l’Avvenire nel suo focus sull’inizio Quaresima. Proprio in questo ricevere le Ceneri, ogni fedele è invitato a convertirsi nella canonica formula: «Convertitevi e credete al Vangelo». Una conversione al nucleo centrale della cristianità, ovvero alla vittoria sulla morte durante la Passione di Colui che Unico è in grado di salvare l’uomo nella sua interezza.

MERCOLEDI' DELLE CENERI, L’OMELIA DEL 2017

Come ogni anno, il Pontefice celebra a Roma la tradizionale Processione Penitenziale cui fa seguito la Santa Messa e l’imposizione delle Ceneri: è il segno con cui inizia l’intero periodo verso la Pasqua del Signore e anche oggi si ripeterà in Vaticano. Papa Francesco condurrà lo Statio e la Processione Penitenziale nella Chiesa di Sant’Anselmo alle ore 16.30; previsto poi per le 17 l’inizio della Santa Messa in Basilica di Santa Sabina dove al termine delle celebrazioni si terrà l’imposizione delle Ceneri sul capo di tutti i fedeli presenti. Nell’omelia dello scorso anno, Papa Bergoglio sottolineò più volte l’eco di richiamo del Signore Gesù al suo cuore misericordioso; «In questo tempo di grazia che oggi iniziamo, fissiamo ancora una volta il nostro sguardo sulla sua misericordia». Secondo il Santo Padre, la Quaresima è una via che onduce alla vittoria della misericordia su tutto ciò che cerca di schiacciarci o ridurci a qualunque cosa che non sia secondo la dignità di figli di Dio.

«La Quaresima è la strada dalla schiavitù alla libertà, dalla sofferenza alla gioia, dalla morte alla vita. Il gesto delle ceneri, con cui ci mettiamo in cammino, ci ricorda la nostra condizione originaria: siamo stati tratti dalla terra, siamo fatti di polvere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio che soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno di noi e vuole continuare a farlo», sottolineava Papa Francesco davanti ai fedeli in Santa Sabina. Un tempo per dire Sì al Signore ma anche No all’indifferenza che “normalizza” e soffoca la vitalità del singolo individuo: «La Quaresima è il tempo di dire no; no all’asfissia di una preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, di un’elemosina che ci lasci soddisfatti, di un digiuno che ci faccia sentire a posto. […] Quaresima è il tempo per tornare a respirare, è il tempo per aprire il cuore al soffio dell’Unico capace di trasformare la nostra polvere in umanità. Non è il tempo di stracciarsi le vesti davanti al male che ci circonda, ma piuttosto di fare spazio nella nostra vita a tutto il bene che possiamo operare, spogliandoci di ciò che ci isola, ci chiude e ci paralizza». Come sempre, sarà possibile seguire l’intera celebrazione del Mercoledì delle Ceneri utilizzando il servizio di diretta streaming video sul canale YouTube del Vaticano, a partire dalle ore 16.30 con la prima Processione.

© Riproduzione Riservata.