Principe Henrik/ È morto il marito della regina Margherita II di Danimarca

È morto la notte scorsa il principe Henrik, il marito della regina Margherita II di Danimarca. Aveva 83 anni e soffriva di demenza senile. Chiese di non essere sepolto nella cattedrale.

14 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Il principe Henrik e la regina Margherita II

È morto la notte scorsa il principe Henrik, il marito della regina Margherita II di Danimarca. “Sua Altezza Reale il principe Henrik è morto martedì 13 febbraio alle 23:18 al castello di Fredensborg”, circondato da sua moglie e dai loro due figli, secondo la dichiarazione del palazzo. Il principe aveva 83 anni e da tempo soffriva di demenza senile. Il suo stato di salute era molto peggiorato negli ultimi giorni e proprio martedì sera era stato trasferito da un ospedale di Copenaghen - dove era ricoverato dal 28 gennaio per un'infezione polmonare - alla residenza della famiglia a nord della capitale “dove Henrik ha espresso il desiderio di trascorrere i suoi ultimi momenti”, aveva comunicato il palazzo reale. Nato l’11 giugno 1934 Talence, nel sud-ovest della Francia da un conte e una contessa, Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat - questo il suo nome completo - aveva sposato Margrethe, la futura regina della Danimarca, nel 1967 prendendo il nome di Henrik. Margrethe fu incoronata nel gennaio 1972 e Henrik non fece mistero della sua delusione per il fatto che il suo titolo reale non fu mai cambiato in re, ma rimase “principe consorte”. In diverse occasioni nel corso degli anni si era lamentato pubblicamente del fatto di non ricevere lo stesso trattamento della moglie e del figlio maggiore.

Il principe che voleva diventare re

Il principe Henrik si era ritirato dal servizio pubblico nel 2016 e a settembre 2017 gli è stata diagnosticata la demenza. Nello stesso anno ha rivelato di non voler essere seppellito accanto a sua moglie nella cattedrale di Roskilde come da trazione, nonostante già esistesse un sarcofago per la coppia, perché non le è mai stato pari: "Non è un segreto che da tempo il principe sia scontento per il ruolo e il titolo che gli è stato attribuito nella monarchia danese. La sua insoddisfazione è cresciuta di anno in anno. La decisione di non essere sepolto accanto alla moglie è per il principe la naturale conseguenza del non essere stato trattato alla pari”, aveva dichiarato la portavoce della casa reale, Lene Balleby, al tabloid di Copenaghen BT. Ancora non si sa se i desideri del principe in merito alla sepoltura saranno rispettati dalla famiglia. Tra i primi a rendere omaggio allo scomparso regnante di Danimarca, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che in una nota ufficiale dell’Eliseo ha ricordato il suo amore per la poesia e il vino francese e il suo l'impegno nel promuovere “l’amicizia lunga e inalterabile tra Francia e Danimarca”. Inoltre il principe “ha assicurato in particolare che la lingua francese restasse impiegata presso la Corte e insegnata in Danimarca, incluso il liceo Prince Henri, la più grande scuola superiore francese del Nord Europa, con 950 studenti". Il presidente Macron e la moglie Brigitte indirizzano “alla regina Margherita II, ai i figli Frederik e Gioacchino, ai suoi nipoti e alla gente di Danimarca, le loro sincere condoglianze”.

