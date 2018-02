Processo Marco Cappato/ Suicidio dj Fabo, ultime notizie: oggi la sentenza della Corte d'Assise di Milano

Processo Marco Cappato, suicidio dj Fabo. Ultime notizie: oggi la sentenza della Corte d'Assise di Milano, giudici riuniti in Camera di Consiglio per il verdetto. Cosa rischia l'imputato

14 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Suicidio dj Fabo, oggi sentenza processo Marco Cappato (Foto: LaPresse)

Una sentenza incerta, ma destinata a fare storia. È atteso oggi il verdetto del processo a carico di Marco Cappato, finito sul banco degli imputati per aver fornito un “aiuto concreto” a Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo. L'esponente radicale e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni è accusato di aiuto al suicidio per il ruolo avuto nel viaggio in svizzera del 40enne milanese, diventato cieco e tetraplegico dopo un grave incidente d'auto e che nel febbraio 2017 ha messo fine alle sue sofferenze in una clinica elvetica. La sentenza non arriverà prima delle 14.30: lo ha comunicato Ilio Mannucci Pacini, presidente della prima Corte d'Assise di Milano a chiusura della breve udienza, prima di riunire la Camera di Consiglio. Oltre a Cappato, assistito dagli avvocati Massimo Rossi e Francesco Di Paola, era presente in aula, come del resto a tutte le udienze, Valeria Imbrogno, fidanzata di Antoniani. Per Cappato i pm avevano già chiesto l'archiviazione, ma fu il gip Luigi Gargiulo il 10 luglio scorso a disporre l'imputazione coatta spiegando che l'esponente radicale avrebbe addirittura “rafforzato” il proposito di suicidio di Dj Fabo. I pm nella requisitoria dello scorso 17 gennaio hanno evidenziato come Cappato non abbia “avuto alcun ruolo nella fase esecutiva del suicidio assistito di Fabiano e non ha nemmeno rafforzato la sua volontà di morire”. In subordine rispetto alla richiesta di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, i pm hanno chiesto l'invio degli atti alla Consulta.

PROCESSO CAPPATO PER SUICIDIO DJ FABO: ATTESA LA SENTENZA

Marco Cappato si autodenunciò ai carabinieri di Milano il giorno dopo la morte di dj Fabo. Da lì partì l'indagine che lo vede ora imputato per aiuto al suicidio e per la quale rischia una condanna dai 5 ai 12 anni di carcere. “Piuttosto che essere assolto per un aiuto giudicato irrilevante, mentre è stato determinante, preferirei essere condannato”, ha dichiarato l'esponente radicale nei mesi scorsi. La sua difesa ha chiesto l'assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” anche perché rappresenterebbe, come spiega l'Associazione Luca Coscioni, “una sentenza storica, che andrebbe a creare un precedente giurisprudenziale perché aprirebbe la strada all'assistenza medica a una morte volontaria senza sofferenze anche nel nostro Paese, senza bisogno di dover andare in Svizzera”. A coordinare la difesa di Cappato è l'avvocato Filomena Gallo, che questa mattina ha commentato: “Il ruolo della Corte di Assise di Milano che dovrà emettere la sentenza stamattina è un ruolo importante; è la prima volta che un tribunale è chiamato a pronunciarsi su un caso come quello della disobbedienza civile”. Gallo, come riportato da Il Giorno, ha aggiunto: “Potrebbe essere assolto alla luce dei principi costituzionali che non erano conosciuti all'epoca della redazione del divieto del codice penale. Creerebbe un precedente importante per tutti i casi che rispecchiano la fattispecie in cui si è trovato dj Fabo, ossia malattia irreversibile che produce gravi sofferenze e piena capacità di intendere e di volere”.

