Roma, aghi di siringhe nei sedili del bus Cotral/ Ultime notizie, infermiere denunciato per lesioni

Roma, aghi di siringhe nei sedili del bus Cotral: infermiere denunciato per lesioni. Le ultime notizie sullo sconsiderato gesto scoperto nella Capitale dai carabinieri.

14 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Roma, aghi di siringhe sui bus Cotral: denunciato infermiere

Nascondeva aghi di siringhe sui sedili degli autobus Cotral per pungere ignari viaggiatori. Questa è l'accusa per la quale un italiano di 58 anni deve rispondere di lesioni personali aggravate. L'uomo, un operatore sanitario presso un ospedale di Roma, li avrebbe conficcati tra le sedute dei bus impiegati sulla tratta Roma Ponte Mammolo-Subiaco. I carabinieri della stazione di Subiaco ora lo hanno denunciato a piede libero. Le indagini sono cominciate lo scorso mese di dicembre, dopo i ritrovamenti di aghi di siringa tra i sedili. Durante i vari sopralluoghi effettuati dai carabinieri è emerso che venivano nascosti nei sedili proprio con l'obiettivo di colpire i passeggeri. I servizi di osservazione e i sistemi di videosorveglianza installati sugli autobus hanno permesso di risalire a colui che è ritenuto l'autore di questo folle gesto. Durante le perquisizioni, delegate dalla procura di Tivoli, nella sua abitazione e nello spogliatoio del luogo di lavoro, il 58enne è stato trovato in possesso di molti aghi da siringa e aghi cannula a farfalla.

ROMA, AGHI NASCOSTI TRA I SEDILI COTRAL: INFERMIERE DENUNCIATO

Non è ancora chiaro se gli aghi di siringhe conficcati tra i sedili degli autobus Cotral siano infetti. Su quelli sequestrati dai carabinieri saranno effettuati accertamenti per verificare l'eventuale presenza di agenti infettivi. Ma non è neppure chiaro quali siano i motivi che lo hanno spinto a compiere questo gesto così sconsiderato. Dalle indagini è emerso che il responsabile avrebbe continuato a nascondere gli aghi anche a gennaio, come mostra un video dei carabinieri. Gli accertamenti per scoprire se gli aghi fossero infetti verranno effettuati sia su quelli trovati negli autobus sia su quelli sequestrati nell'armadietto, in ospedale, dell'infermiere e nella sua abitazione. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Tivoli.

