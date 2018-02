Roma, voragine alla Balduina, la strada inghiotte le auto/ Ultime notizie, paura per alcuni operai sul posto

Roma, voragine alla Balduina, la strada inghiotte le auto: sei vetture finite sotto il livello del manto stradale, si teme possibile presenza di alcuni operai.

14 febbraio 2018 Emanuela Longo

Roma, voragine inghiotte auto (fonte Twitter)

Momenti di puro terrore nel tardo pomeriggio di oggi, dove intorno alle 18:00 in zona Balduina a Roma, precisamente in via Livio Andronico si è aperta una voragine di enormi dimensioni in seguito al crollo dell'intera porzione di manto stradale che costeggia un cantiere. A darne notizia è il quotidiano Corriere.it nell'edizione romana che riporta le prime indiscrezioni dal luogo dell'incidente. La voragine, profonda dieci metri, ha inghiottito ben sei automobili che sono rimaste sotto la sede stradale. Al momento non sono ancora chiari i motivi del crollo incredibile ed al momento sarebbero ancora in corso tutti gli accertamenti dei vigili del fuoco che sono intervenuti mettendo in salvo le persone a bordo delle vetture e accertandosi che ci sia finito alcun passante, sebbene il rischio sembra essere particolarmente elevato. Non si esclude comunque che possa essere stato causato da infiltrazioni di acqua così come un possibile collegamento con il cantiere limitrofo. Fortunatamente dalle prime notizie non sembrano emergere feriti, mentre la zona risulta essere completamente isolata al fine di evitare possibili ulteriori cedimenti.

PAURA PER ALCUNI MANOVALI, INGHIOTTITI DALLA VORAGINE?

Il maggiore timore dopo la voragine che si è aperta oggi alla Balduina è che possano essere rimasti incastrati sotto il livello del manto stradale anche alcuni operai del cantiere vicino. Alcuni testimoni avrebbero infatti riferito alle forze dell'ordine che alcuni lavoratori non avrebbero fatto in tempo a spostarsi quando è crollato l'asfalto sotto i loro piedi. La circostanza al momento sarebbe comunque priva di conferme almeno fino a quando i gruppi speciali dei vigili del fuoco non termineranno tutte le operazioni che li vedono attualmente impegnati, anche con le torce, all'interno della voragine. L'emergenza strade a Roma è un fatto piuttosto comune da tempo, ed i cittadini ormai da mesi protestano contro la ditta che in zona sta realizzando una nuova palazzina, denunciando eccessive vibrazioni e perdite di acqua che potrebbero aver contribuito a corrodere il sottosuolo. Solo alcuni giorni fa Stefano Pedica?, senatore Pd, aveva reso nota la situazione disastrosa su Twitter: "Perde un litro al secondo ma nessuno interviene nella strada laterale a piazza della Balduina". Ancora una volta però, non erano giunte risposte.

