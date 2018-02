SAN VALENTINO 2018/ Auguri e frasi speciali per gli innamorati (oggi, 14 febbraio)

San Valentino 2018, auguri e frasi speciali. Per i vostri innamorati, idee su come augurare una giornata speciale per tutti coloro che vogliono rendere indimenticabile questo giorno

14 febbraio 2018 Fabio Belli

Buon San Valentino

E' arrivato il giorno di San Valentino, una data speciale per tutti gli innamorati chiamati a dimostrare il loro affetto per le persone speciali che si hanno vicine. Al di là dell'organizzazione di sorprese, cene romantiche e iniziative che potranno avere più o meno successo, è bello individuare frasi speciali per fare gli auguri e iniziare magari la giornata nel migliore dei modi, manifestando il proprio amore al partner. Alcuni suggerimenti per far colpo: "Quando ci siamo incontrati ho capito subito che senza di te la mia vita non sarebbe stata la stessa. Ecco perché ti ho voluto/a al mio fianco per tutta la vita. Buon San Valentino!" può funzionare per le coppie di lunga data. "Amarti è meraviglioso, abbracciarti è magia, baciarti è il sogno più grande. Buon San Valentino!" può essere la frase giusta per chi si vuole dichiarare proprio a San Valentino.

IDEE PER UN MESSAGGIO SPECIALE

E ancora, per chi vuole far comprendere di aver trovato l'anima gemella, magari dopo un periodo di prima conoscenza: "Ti amo perché sei semplicemente tu. Ti amo per noi, un’unione che va oltre l’universo. Ti amo per me, perché sei capace di far emergere la mia parte migliore. Ti amo per i sorrisi che ci doniamo e che ci fanno stare bene. Ti amo perché senza di te non sarei chi adesso sono. Buon San Valentino!" Per i più romantici: "Guarda il cielo, cerca la stella che più ti piace e dalle il mio nome. Ogni volta che la ammirerai, mi sentirai accanto a te. Ti amo!" E ancora, qualche suggerimento per le coppie consolidate: "Da quando sei con me ogni giorno è un San Valentino fantastico. Ti amo!" "Ti conoscono da anni e per anni non mi hai mai deluso: questo non è il nostro giorno, perché il mio San Valentino me lo regali da sempre." "Ti amo ancora come il primo giorno che ti ho incontrata/o, Buon San Valentino!"



ALCUNE CITAZIONI FAMOSE

Per gli amanti delle citazioni, si possono usare alcune frasi "storiche" di personaggi famosi. I suggerimenti che possono aiutare a far passare un San Valentino magico: "L’amore immaturo dice: ‘Ti amo perché ho bisogno di te’. L’amore maturo dice: ‘Ho bisogno di te, perché ti amo", del grande scrittore americano Frost. "Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo," citazione di un poeta straordinario come Pablo Neruda. E ancora: "L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia" (William Shakespeare) e "L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi", come disse il grande filosofo greco, Aristotele.

