Susy Paci ritrovata a Napoli/ Perché non è ancora tornata ad Arezzo? La sua verità a Pomeriggio 5

Susy Paci ritrovata a Napoli: perché non è ancora tornata ad Arezzo dalla sua famiglia? La sua verità a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sulla donna scomparsa per 19 giorni

14 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Susy Paci a Pomeriggio 5

Susy Paci non è ancora tornata a casa: la donna di 49 anni, scomparsa da Arezzo e ritrovata a Napoli dopo 19 giorni, non ha ancora riabbracciato la sua famiglia. Sarà invece ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 grazie ad un collegamento a cui parteciperà anche la proprietaria del bed and breakfast a cui si era rivolta per prenotare una camera e che invece l'ha convinta ad andare alla polizia. Il marito, i figli e gli anziani genitori la stanno aspettando, ma il primo chiarimento sarà televisivo. Intanto emergono nuovi particolari: ha trascorso la prima notte all'hotel Mignon, vicino alla stazione, quello reso celebre dalle riprese della fiction Gomorra. La donna aveva preso la camera 13 con l'amico conosciuto su Facebook. Interrogata dagli inquirenti per due ore la sera in cui si è presentata al commissariato, Susy Paci non è perseguibile per il reato di procurato allarme. Neppure gli eventuali amici che hanno assecondato la sua fugano hanno commesso qualcosa di penalmente rilevante.

SUSY PACI, SCOMPARSA E POI RITROVATA A NAPOLI DOPO 19 GIORNI

Susy Paci si sarebbe allontanata dal marito Celestino Gualdani perché stanca del menage familiare e bisognosa di una pausa di riflessione. L'uomo, che ha raccontato di aver pianto, sofferto e riflettuto, ora la aspetta per un chiarimento. Per tutti i familiari però quello che conta è che stia bene, poi ci sarà tempo per spiegazioni e decisioni. Sembra però che non ci sia fretta: l'abbraccio è stato rinviato, infatti Susy Paci è rimasta a Napoli, da dove si collegherà con Pomeriggio 5 oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. La donna, stando a quanto riportato da Arezzonotizie, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver buttato il cellulare e di aver trascorso le notti in piccoli bed and breakfast e comunque in una situazione non particolarmente agevole, infatti quando è arrivata in commissariato stava bene, ma aveva un aspetto trasandato. Non è chiaro se qualcuno l'abbia aiutata, nessuno l'avrebbe trattenuta però contro la sua volontà. Tra poco ne sapremo di più.

