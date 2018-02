TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Reggio Calabria, sisma M 2.0 a Laganadi (14 febbraio 2018, ore 13)

Terremoto oggi 14 febbraio 2018, ultime notizie e scosse secondo i dati Ingv. Reggio Calabria, sisma magnitudo 2.0 sulla scala Richter a Laganadi. Gli aggiornamenti

14 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: LaPresse)

Nuove scosse in Calabria, ma fortunatamente di entità non pericolosa. Un terremoto di magnitudo M 2.0 sulla scala Richter è stato registrato oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, alle ore 11 in provincia di Reggio Calabria. L'epicentro è stato individuato ad un chilometro da Laganadi, più precisamente con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 38.17, longitudine 38.17 e con ipocentro attestato ad una profondità di 11 chilometri. In base ai dati forniti dalla Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono: Calanna (RC), Sant'Alessio in Aspromonte (RC), San Roberto (RC), Santo Stefano in Aspromonte (RC), Fiumara (RC), Campo Calabro (RC), Scilla (RC), Cardeto (RC), Reggio di Calabria (RC) e Villa San Giovanni (RC).

EMILIA ROMAGNA, SISMA M 2.0 IN PROVINCIA DI PARMA

Una scossa di terremoto di stessa entità è avvenuta in Emilia-Romagna alle 12.29 di oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Il sisma, segnalato dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è avvenuto a tre chilometri da Langhirano, in provincia di Parma. L'epicentro comunque è stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.62, longitudine 10.23 e ipocentro ad una profondità di 11 chilometri. La Sala Sismica di Roma dell'Ingv ha fornito anche l'elenco dei Comuni che si trovano entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto. Si tratta di Lesignano de' Bagni (PR), Neviano degli Arduini (PR), Calestano (PR), Felino (PR), Sala Baganza (PR), Tizzano Val Parma (PR), Terenzo (PR), Traversetolo (PR), Fornovo di Taro (PR), Canossa (RE), Collecchio (PR), San Polo d'Enza (RE), Medesano (PR), Vetto (RE), Montechiarugolo (PR), Varano de' Melegari (PR), Corniglio (PR), Quattro Castella (RE), Montecchio Emilia (RE) e Solignano (PR).

