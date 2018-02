Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: M5S, non si placa rimborsopoli (14 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: non accenna a placarsi rimborsopoli. Giorgia Meloni contestata a Livorno. Muore Giuseppe Giacconi. Stasera Real Madrid-Psg. (14 febbraio 2018).

14 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Luigi Di Maio - La Presse

PER I 5 STELLE NON ACCENNA A PLACARSI RIMBORSOPOLI

La questione dei rimborsi sta di fatto spaccando il Movimento Cinque Stelle, un movimento che sembra sia lacerato da infinite spinte trasversali. E se Luigi Di Maio si dice orgoglioso di aver restituito quasi quattrocentomila euro indennità, cifra maturata nei cinque anni di legislatura, il capo del movimento deve incassare il passaggio di uno dei più importanti euro parlamentari grillini, David Borrelli, che oggi dal gruppo del movimento è transitato per motivi di salute, al gruppo misto. Intanto centro destra e centro sinistra attaccano il politico campano, le prime affermazioni dei vertici del movimento puntavano infatti nel mancato controllo della rendicontazione mensile, e sono molti in tale contesto che si domandano come Di Maio possa amministrare un paese, se non è capace di gestire la rendicontazione di un centinaio di colleghi deputati.

GIORGIA MELONI CONTESTATA A LIVORNO

Una contestazione durissima quella a cui è stata sottoposta Giorgia Meloni che a Livorno, in uno dei feudi più rossi dell’intera nazione, era attesa da alcuni impegni elettorali. La leader di fratelli D’Italia è stata accerchiata da una trentina di manifestanti e fatta segno di sputi e di lancio di bottigliette, solo l’intervento di alcuni militanti di partito e delle forze dell’ordine hanno impedito il peggio. La Meloni che poi si è recata a Pontedera ha immediatamente replicato ai contestatori inneggiando alla loro supposta democrazia. Le indagini effettuate celermente dalla Digos della città toscana, hanno permesso di appurare che la maggior parte dei manifestanti è riconducibile ai centri sociali cittadini.

MUORE GIUSEPPE GIACCONI

È morto a causa di una malattia incurabile Giuseppe Giacconi l’artigiano di 58 anni che lo scorso anno investi e uccise il campione di ciclismo Michele Scarponi. Giacconi che conosceva molto bene il suo concittadino Scarponi, era ammalato da novembre ma dai giorni successivi al mortale incidente era caduto in depressione, sentiva infatti sulle spalle il peso di una morte assurda, per la quale non era neppure stato riconosciuto colpevole. La tesi difensiva di Giacconi era stata quella di non aver visto Scarponi prima dell’incidente, una tesi che di fatto lo avrebbe fatto uscire indenne dal processo penale per omicidio colposo che pendeva sulla sua testa.

CHAMPIONS LEAGUE, PARI CHE SA DI SCONFITTA PER LA JUVENTUS. STASERA REAL-PSG

Mentre il Manchester City va a spasso in Svizzera, superando il Basilea col risultato di 4-0 la Juventus vive una notte sulle montagne russe. I bianconeri contro il Tottenham passano sul 2-0 dopo 9 minuti con una doppietta di Gonzalo Higuain, facendo pensare a tutti che per la squadra di Massimiliano Allegri sarà una passeggiata contro gli Spurs vittima sacrificale. Gli Spurs reagiscono subito però e dopo aver sfiorato diverse volte il gol del 2-1, lo trovano con Harry Kane. I padroni di casa possono dilagare ancora con un calcio di rigore che il Pipita calcia sulla traversa. Nella ripresa il pareggio lo sigla Eriksen su una punizione dove Gigi Buffon commette un errore che fa fatica a perdonarsi. Stasera grande attesa per la sfida Real Madrid-Paris Saint German che sicuramente è l'ottavo di finale più interessante. Completa la giornata Porto-Liverpool.

ALLE OLIMPIADI INVERNALI NELLA COMBINATA VINCE HIRSCHER

La gara di combinata delle Olimpiadi è stata vinta dallo sciatore più atteso, l’austriaco Marcel Hirscher che ha battuto due francesi, Pinturault e Muffat-Jeandet conquistando così la sua prima medaglia d’oro nella rassegna olimpica che finora lo aveva visto al massimo medaglia d’argento. Brutta giornata per gli sciatori azzurri, con il solo Innerhofer che è arrivato al traguardo alla fine delle due manches, classificandosi però al 14esimo posto e dando la colpa del risultato alla neve, definita "bastarda".

A PYEONGCHANG MEDAGLIA D'ORO PER ARIANNA FONTANA

Alle Olimpiadi invernali è arrivato il primo oro per la rappresentativa azzurra. Lo ha conquistato Arianna Fontana, la portabandiera italiana, nella gara dei 500 metri dello short track. La pattinatrice italiana, dopo essere approdata in scioltezza in finale, ha trovato avversarie agguerrite, come la padrona di casa, Choi Minjeong, battuta al fotofinish dopo un contatto in volata e successivamente squalificata. Al secondo posto è pertanto salita una olandese, la Van Kerkho, mentre sul gradino più basso del podio si è classificata una canadese, la Boutin. Per la Fontana si tratta del primo oro olimpico, arrivato alla sua quarta partecipazione, iniziata a Torino 2006. Dopo aver conquistato tre bronzi e un argento è arrivata finalmente la medaglia del metallo più prezioso. La giornata di Pyeongchang è veramente da ricordare, con il successivo argento conquistato da Federico Pellegrino, battuto solo da Klaebo nella gara di fondo sprint a tecnica classica. Per l’azzurro un secondo posto arrivato al fotofinish con pochi millesimi di vantaggio sul russo Bolshunov che si è classificato terzo. Con la medaglia di Pellegrino, arrivata poco dopo quella della Fontana, l’Italia fa un buon balzo in avanti nel medagliere olimpico.

PROBLEMI DI ROSA PER IL NAPOLI

Giovedì sera la partita con il Lipsia in Europa League, poi una serie di impegni importanti anche in campionato; il momento del Napoli richiederebbe una rosa ampia ed invece Sarri è alle prese con molti infortuni e probabilmente schiererà in panchina un difensore della primavera, Intanto il DS partenopeo, Giuntoli, sta effettuando dei sondaggi tra i giocatori svincolati alla ricerca di un terzino sinistro e il nome più probabile è quello di Milic, lo scorso anno nella Fiorentina e nella prima parte di questa stagione in Grecia.

© Riproduzione Riservata.