Video hot di una coppia napoletana in Rete/ Lei tenta il suicidio, ora esce allo scoperto (Le Iene)

Video hot di una coppia napoletana in Rete, il caso a Le Iene. Lei tenta il suicidio, ora esce allo scoperto e racconta la sua storia per evitare nuovi “casi Cantone”.

14 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Un caso molto simile a quello di Tiziana Cantone sta scuotendo il Napoletano ed è finito a Le Iene. Una donna ha tentato il suicidio dopo aver scoperto che il video hot che aveva girato con il fidanzato è finito in Rete. Lei, giovane madre di due bambini avuti con un marito che non c'è più, ha provato a togliersi la vita per la vergogna. Ora però ha deciso di uscire allo scoperto, diventando una sorta di testimonial delle donne che vivono il suo stesso disagio. E infatti ha deciso di raccontare la sua storia rilasciando un'intervista a Le Iene, che dovrebbe essere trasmessa nella puntata di oggi. Alcuni amici della ragazza nelle scorse settimane si erano rivolti al programma “La Radiazza” di Radio Marte per chiedere al conduttore Gianni Simioli di lanciare un appello agli ascoltati e chiedere a chi avesse ricevuto il video sul cellulare o sul pc, tramite app di messaggistica istantanea, di non condividerlo e cancellarlo. In questo modo si sarebbe evitato che diventasse virale.

VIDEO HOT IN RETE: GIOVANE MADRE PRONTA A RACCONTARE IL SUO DISAGIO

Su Tiziana Cantone la gogna mediatica e dei social si accanì al punto tale che decise di suicidarsi nel settembre 2016. Proprio per evitare che la storia si ripetesse, il conduttore radiofonico Gianni Simioli ha voluto che la ragazza intervenisse in trasmissione in diretta per raccontare la sua storia. “Fatelo per i miei figli”, aveva detto la donna in lacrime, preoccupata che uno dei bambini, già in età scolare, potesse avere problemi. Lo speaker ha poi messo in contatto la donna con Chiara Marciani, assessore regionali alle Pari Opportunità della Regione Campania. L'assessore ha illustrato alla ragazza gli strumenti offerti dalla legge regionale per sostenerla e proteggerla nel percorso giudiziario. La giovane si era già rivolta alle autorità per sporgere denuncia contro ignoti, chiedendo di individuare il responsabile della diffusione del video in Rete, finito nel frattempo su alcuni siti web specializzati in contenuti a luci rossi. Anche Eliminalia, società leader mondiale per la tutela del diritto all'oblio digitale, si è offerto di aiutare la ragazza. Per ricambiare la ragazza ha deciso di fare un atto di coraggio uscendo allo scoperto.

