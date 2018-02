Bea Naso, è morta la ‘bimba di pietra’/ Riabbraccia mamma Stefania in Paradiso la ‘guerriera’ di 8 anni

È morta Bea Naso, la piccola "bimba di pietra" dalla nascita affetta di una malattia rarissima: raggiunge e riabbraccia mamma Stefania Fiorentino mancata lo scorso agosto

15 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Bea, la "bimba di pietra"

Alla fine una piccola stella in cielo da ieri sera è più “lucente”: è morta Beatrice Naso, la “bimba di pietra” - anche se la famiglia non ha mai gradito particolarmente questa “formula” mediatica per definire la propria bimba - divenuta famosa negli ultimi anni per una malattia assurda e misteriosa che le aveva paralizzato ogni singolo arto e struttura ossea a soli due mesi dalla nascita. Non ce l’ha fatta, dopo aver lottato per 8 lunghi anni e dopo aver vissuto il dramma della morte di mamma Stefania che si era dedicata a lei anima e corpo fino alla prematura scomparsa nello scorso agosto (per un grave tumore che l’ha colpita). Non ce l’ha fatta “Bea” - così era chiamata anche dalla fondazione e associazione nata a suo sostegno e per tutte le malattie “simili” alla sua - con il piccolo cuore che ha smesso di battere ieri nel giorno di San Valentino. Articolazioni completamente rigide e struttura di crescita compromessa proprio da quella “malattia” maledetta, fin dai primi mesi combattuta con coraggio e senza abbattersi: ha insegnato molto Bea in primi ai suoi genitori Alessandro Naso e Stefania Fiorentino e dopo a tutti coloro che si sono imbattuti in quella forza della natura “bloccata” da una rigida anomalia genetica che ancora oggi è quasi senza spiegazione. La piccola Bea, 8 anni, era stata portata d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per un arresto cardio-respiratorio ieri, ma per lei non c'è stato nulla da fare: si era aggravata già nelle ultime due settimane ma tutti speravano di poter passare la crisi. Non ce l’ha fatta e riabbraccerà ora mamma Stefania in Paradiso, ne siamo certi.

DA EMMA A ERMAL META, ADDIO AL “MONDO DI BEA”

«Beatrice questa sera è volata via. In questo giorno, dedicato agli innamorati, ha deciso di correre ad abbracciare la sua mamma. Saperle insieme sarà la nostra forza. Il mondo di Bea resterà in assoluto il miglior posto che io abbia mai potuto visitare, per sempre. Zia Sara». Così c’è scritto da qualche ora sulla pagina social “Il mondo di Bea”, un’idea della stessa piccola “bimba di pietra” e di mamma Stefania: «una pagina sui social nata per parlare di Beatrice e della sua rarissima malattia che è diventata anche uno strumento per aiutare tanti bambini colpiti da malattie rare». Questo era il “mondo di Bea”, punto di riferimento reale per le malattie rare e per tutti quelli che volevano seguire le vicende drammatiche e allo stesso momento di forte speranza che la famiglia Naso sapeva “donare” al mondo del web, senza insulti e senza banalizzazizoni da “talk show del dolore”. Emma Marrone aveva conosciuto la piccola Bea, che desiderava tanto incontrarla, proprio tramite quella pagina, e come lei tantissimi altri fino a Ermal Meta che nella serata conclusiva del Festival di Sanremo scattò una foto proprio con la sua piccola fan. «Da oggi la piccola Bea è una stella. È stato bello conoscerti. Emanavi più vita di molti altri che della vita non si accorgono», scriveva ieri sera il cantante, distrutto anche lui dalla scomparsa troppo prematura di quella bimba speciale nel suo celebrare la vita pur in una condizione che tutti vorrebbero evitare e “non considerare”.

Da oggi la piccola Bea è una stella. È stato bello conoscerti. Emanavi più vita di molti altri che della vita non si accorgono.?? pic.twitter.com/rEV35ZZngG — Ermal Meta (@MetaErmal) 14 febbraio 2018

