Incidente stradale/ A14, auto esce di strada e si schianta contro muro: una donna è morta (15 febbraio 2018)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 15 febbraio 2018. A14 Faenza Forlì, auto esce di strada e si schianta contro muro: una donna è morta.

15 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 15 febbraio 2018, sulla corsia sud dell'A14. La vittima si chiamava Elena Magni, 49 anni, residente a Milano. Il figlio di 12 anni che si trovava a bordo della vettura è invece ricoverato in prognosi riservata al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena, assistito dalla sorella maggiore che è arrivata dalla Lombardia. L'incidente stradale è avvenuto a circa un chilometro dal casello di Forlì. L'auto, una Renault Capture, è uscita di strada per cause ancora da chiarire, sulla destra. In quel punto l'A14 è scavalcata da un viadotto e il guard rail, che avrebbe assorbito in parte l'urto, è sostituito invece per una cinquantina di metri da un muro in cemento di contenimento. Lo schianto con il muro è stato violentissimo: la vettura, semidistrutta, è finita poi nella scarpata. La conducente è morta sul colpo, mentre il figlio è stato estratto dall'auto per poi essere trasportato in elicottero al centro medico cesenate a causa delle sue gravi condizioni.

SCONTRO SULLA TRIESTINA: MORTA COPPIA DI ANZIANI

Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto oggi sulla SS14 Triestina in località Lison a Portogruaro. Due anziani deceduti, un ferito: questo è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 10 circa. Il conducente della Mercedes classe E è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 ed è stato portato in ospedale in elitrasporto. Niente da fare invece per la coppia di anziani, che si trovava all'interno della Fiat 600. Nonostante i soccorsi, il personale medico ha dovuto constatarne la morte. La polizia locale ha dovuto deviare il traffico veicolare per eseguire i rilievi del sinistro. Dopo circa due ore le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate. Secondo la ricostruzione della polizia locale del Portogruarese, sarebbe stato l'anziano ferito a innescare la carambola fatale. L'uomo alla guida della Mercedes avrebbe tentato di immettersi sulla carreggiata principale dopo una sosta in una piazzola. La manovra si è rivelata azzardata perché l'unica corsia di marcia era già impegnata da un veicolo commerciale. Inevitabile lo scontro frontale con l'utilitaria, che proveniva dalla direzione opposta e su cui viaggiava la coppia deceduta.

