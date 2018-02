Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 15 febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 20/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 15 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.20/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto. 10eLotto e Superenalotto

I giocatori di Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono già pronti a conoscere i numeri vincenti di questa sera, grazie al nuovo concorso che stabilirà anche quali premi verranno messi in palio. Come sappiamo bene le quote sono variabili ed è possibile registrare piccole vincite o grandi bottini: la certezza è di poter gareggiare al fianco di altri appassionati per raggiungere i primi posti in classifica. La statistica dell'ultima estrazione ci dimostra come sia semplice conquistare tesori importanti: la vincita più alta del 10eLotto è stata infatti di 100 mila euro. Il fortunello è di Roma, che è riuscito ad ottenere una vittoria così importante grazie all'estrazione frequente e 9 numeri indovinati con opzione Oro. La seconda vincita è stata invece di 60 mila euro ed è stata assegnata ad un vincitore della provincia di Genova, di Rapallo, che ha centrato un 8 Oro. 50 mila euro infine in provincia di Lod, a Sordio, dove un appassionato ha realizzato un 9 con opzione Oro. Più contenute invece le vincite del Lotto, ma comunque degne di nota. Al primo posto troviamo la provincia di Vicenza, grazie ai 35 mila euro conquistati da un fortunello di Bassano del Grappa. Il giocatore ha infatti centrato un ambo secco, mentre un giocatore di Palermo è riuscito a sfiorare 16 mila euro in premio. Il terzo posto in classifica viene assegnato infine alla provincia di Firenze ed agli oltre 12 mila euro registrati da un giocatore di Signa.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono già attivi per registrare le proprie schedine con i numeri che più preferiscono. Alcuni decidono di puntare tutto sui maxi sistemi e sulle giocate collettive, altri preferiscono agire in solitaria ed interpretare i propri sogni. Altri ancora si lasciano guidare da presunti segni presenti in situazioni particolari che hanno vissuto. Non esiste ovviamente una strada certa per raggiungere la meta finale ed ogni alternativa è valida pur di poter aumentare le probabilità della propria vittoria. Anche per questo è difficile individuare dei numeri da giocare, specialmente se si tratta di registrare più schedine. La nostra Rubrica ha scelto anche oggi di affidarsi alla smorfia napoletana, l'oracolo storico del gioco Sisal, a cui ha proposto una news che ci porta fino a Taiwan. Sembra infatti che una donna sia riuscita ad ottenere il pagamento di 1 milione di dollari da uno dei due figli dentisti, con cui anni prima aveva stipulato un contratto che le garantisse un sostegno in vecchiaia. Dopo aver fatto tanti sacrifici per far studiare i figli, la donna ha temuto infatti di venire abbandonata dalla sua stessa prole. Ed è questo il motivo che l'ha spinta a fare causa ad uno dei due figli, accusandolo di non aver onorato il patto realizzato quando stava ancora completando gli studi. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il dentista, 30, i libri, 32, lo studio, 2, il sostegno, 33, e l'anziano, 6. Come Numero Oro scegliamo invece il contratto, 61.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto si avvicina sempre di più a superare un nuovo traguardo. Nel concorso di questa sera, il montepremi raggiungerà infatti quota 99,6 milioni di euro, ad un passo dallo scalino successivo. Continuano ad essere assenti anche le prime delle quote minori, il 5+1 ed il 5+, mentre rimangono in palio le quote restanti. La vincita più alta è stata assegnata quindi ai cinque giocatori che hanno indovinato il 5, con un premio che supera i 37 mila euro. Oltre 28 mila euro sono stati invece distribuiti quattro vincitori che hanno centrato il 4+, mentre 2.215 euro sono stati assegnati ai 135 appassionati che hanno realizzato il 3+. 708 sono stati i tagliandi vincenti a registrare la vincita di 283,44 euro abbinata al 4, mentre 22,15 euro è il premio che il 3 ha distribuito ai suoi 26.450 vincitori. Rimane ancorato ai 5 euro il premio del 2, che questa volta ha distribuito il suo bottino a 401.184 giocatori. Un premio gemello a quello dello 0+, con 25.857 vincitori, ed a cui si aggiunge il bottino di 10 euro a testa assegnato dall'1+ ai suoi 12.768 vincitori. Infine chiudiamo con i 100 euro a testa che il 2+ ha regalato a 2.025 giocatori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot sono in attesa di scoprire se nel concorso di questa sera ci sarà un vincitore. Un'attesa che riguarda anche tutti i giocatori della Sisal, che continuano ad alimentare le proprie speranze in previsione della classifica vincite. Non è ancora sicuro ovviamente se qualcuno degli appassionati riuscirà a registrare la prima vincita in palio, ma è certo che prima o poi la sestina vincente dovrà essere estratta. Meglio quindi non rilassarsi e dare per scontato di avere ancora tempo, soprattutto per pensare a quale progetto dedicare una parte della nostra vincita. Abbiamo scelto per la nostra Rubrica di oggi un progetto di KickStarter che intrigherà gli amanti degli animaletti di peluche. Esistono infatti tantissimi collezionisti, che con Connectimals potranno giocare con gli accessori e rendere intercambiabile ogni elemento del peluche. Dalla testa alle zampe, ogni struttura potrà prevedere diverse combinazioni, riuscendo a sfruttare appieno la fantasia di ogni bambino o adulto. Il tutto grazie ad una semplice calamita che rende il gioco sicuro e pratico. L'asta si concluderà fra 21 giorni, ma il goal è già stato raggiunto. Pronti per conoscere i numeri vincenti di oggi? Arrivano fra pochissimo.

© Riproduzione Riservata.