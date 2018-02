Metro M1 chiusa/ Ultime notizie Atm, linea rossa sospesa tra Rho Fiera e San Leonardo per infrastrutture ko

15 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Metro M1 chiusa (LaPresse)

Nuovo problema sul traffico metropolitano a Milano con la linea Rossa M1 che oggi proprio non ne vuole sapere di avere un percorso regolare per i pendolari a sud della città: come spiega il sito di Atm, è «La circolazione dei treni della linea M1 è sospesa tra le stazioni di San Leonardo e Rho Fiera per intervento necessario alle infrastrutture. In superficie è attivo un collegamento sostitutivo con bus».. I motivi sono appunto “strutturali” e potrebbero riguardare il guasto tecnico di un treno o peggio un problema alle stazioni coinvolte di tipo “tecnico”. Esclusi tentati suicidi o allarme bomba, vi sarebbe indicazioni dei servizi di sicurezza all’opera per verificare l’eventuale imprevisto lungo la linea: si tratta però di un fastidioso rallentamento per i pendolari e per l’intero traffico Atm, relegato nella zona sud della Linea Rossa presso il capolinea di Rho Fiera. Come annuncia il servizio Twitter di news in diretta di Atm, «regolari le tratte San Leonardo/Bisceglie-Sesto 1° Maggio. Sospesa tra San Leonardo-Rho Fiera (intervento necessario alle infrastrutture). Bus di collegamento attivi sulla tratta».

MATTINATA DI CAOS SULLA LINEA ROSSA

Questa mattina però non è il primo imprevisto che accade sulla prima linea della metro milanese: attorno alle ore 10 nuovo “intoppo” sulla Rossa, rimasta sospesa tra Molino Dorino-Rho Fiera sempre per intervento necessario alle infrastrutture. In funzione sulle altre tratte ma per fortuna dopo circa mezz’ora il traffico è tornato regolare seppur con alcuni rallentamenti che hanno ritardato il forte traffico pendolare della mattina milanese. Intanto, ancora l’Atm annuncia che sulla sospensione tra «San Leonardo-Rho Fiera (intervento necessario alle infrastrutture). 10 bus collegano la tratta. Gli assistenti alla clientela in stazione indicano come raggiungerli». Non vi sono problemi però come quelli potenzialmente gravi visti nei giorni scorsi, con il caso divenuto nazionale del bimbo di 2 anni caduto sui binari alla metro M3 Repubblica e salvato grazie al pronto intervento di un 18enne passeggero che si è calato sulle rotaie per salvare il bimbo prima che arrivasse il treno (comunque fermato dall’altro grande intervento dell’agente Atm che aveva visto tutto dalla sua postazione).

