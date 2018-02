Sparatoria in una scuola, Florida / Ultime notizie, ex studente apre il fuoco: 17 morti e decine di feriti

Sparatoria in Florida, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per protagonista un 19enne.

15 febbraio 2018 Valentina Gambino

Sparatoria in Florida

Un liceo in Florida che ospita 3mila ragazzi, si è visto suo malgrado protagonista di un tragico accadimento. Mercoledì sera, ora italiana, uno studente ha aperto il fuoco uccidendo circa 17 persone, almeno una dozzina di feriti e tre molto gravi, ricoverati in condizioni critiche. Il tutto è successo allo Stoneman Douglas di Parkland, 70 km a nordovest di Miami e non lontano da Fort Lauderdale. 12 delle vittime, sono state uccise proprio all'interno dell'edificio scolastico, tre appena fuori mentre due sono morte successivamente in ospedale. L'attentatore è un ex studente 19enne, Nikolas Cruz. Il giovane era armato con un fucile semiautomatico leggero Ar-15, dotato di parecchie munizioni di riserva, e di svariate granate fumogene. Poco prima dell'orario d'uscita, Cruz avrebbe attivato l'allarme antincendio, per fare scappare gli studenti e generare il panico tra di loro. Successivamente ha aperto il fuoco. Il 19enne, in base alle prime informazioni che giungono dalla scuola, era stato espulso per motivi disciplinari.

Nikolas Cruz, dichiarazioni del prof e dell’ex compagno di classe

Si parla di espulsione per Nikolas Cruz, anche per avere mostrato delle armi agli altri studenti della scuola e avere pubblicato delle fotografie sui social network. “L'anno scorso ci avevano detto che non sarebbe potuto entrare a scuola se avesse avuto con sé uno zaino”, ha spiegato un insegnante di matematica al Miami Herald, precisando anche che il giovane era stato un suo studente: “Ci sono stati dei problemi, ha minacciato degli studenti l'anno scorso e mi sembra che gli fosse stato ordinato di lasciare il campus”. Il profilo Instagram di Nikolas, attualmente chiuso, presentava numerose fotografie dove in posa si mostrava con delle armi. In una di queste, descriveva che sparare era come “una terapia”. In altre foto indossa una maglia nera e una sciarpa, parte del viso è invece coperto. “Qualunque cosa postava erano armi, è malato” ha detto un suo ex compagno di classe. Cruz ha aperto il fuoco indossando una maschera a gas. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto dei recenti contatti con gruppi di armi e partecipato a scambi su YouTube riguardanti la produzione di bombe.

