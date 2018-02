TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Isole Eolie sisma M 2.5 (15 febbraio 2018, ore 12.11)

Terremoto oggi 15 febbraio 2018, INGV ultime scosse e notizie: Isole Eolie sisma magnitudo 2.5 sulla scala Richter in Sicilia. Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica

15 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi, ultime notizie

Continua a tremare la terra in Sicilia dopo le scosse di ieri. Anche oggi però il terremoto non ha raggiunto un livello preoccupante. Quello registrato alle 00.03 dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è stato infatti di magnitudo M 2.7 sulla scala Richter. Il sisma, localizzato nella zona delle Isole Eolie, è avvenuto a latitudine 38.85, longitudine 15.39 e con ipocentro attestato a 207 chilometri di profondità. Subito dopo è stato invece registrato un terremoto di magnitudo M 1.0 con epicentro a tre chilometri da Norcia, quindi in provincia di Perugia. La lista degli altri Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma registrato in Umbria comprende Castelsantangelo sul Nera (MC), Preci (PG), Cascia (PG), Visso (MC), Arquata del Tronto (AP), Ussita (MC), Accumoli (RI), Cerreto di Spoleto (PG), Montegallo (AP), Sellano (PG), Poggiodomo (PG) e Montemonaco (AP).

MARCHE, SISMA M 2.0 A MONTE CAVALLO (MACERATA)

Una scossa di terremoto è stata registrata anche nelle Marche oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Il sisma è stato di magnitudo M 2.0 sulla scala Richter ed è avvenuto a due chilometri da Monte Cavallo, in provincia di Macerata. L'epicentro del terremoto è stato individuato dalla Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.01, longitudine 13.02 e ipocentro ad una profondità di 9 chilometri. Di conseguenza è stata anche comunicata la lista dei Comuni più vicini all'epicentro di questo terremoto. Nello specifico si tratta di Pieve Torina (MC), Fiordimonte (MC), Pievebovigliana (MC), Muccia (MC), Serravalle di Chienti (MC), Visso (MC), Fiastra (MC), Ussita (MC), Acquacanina (MC), Preci (PG), Camerino (MC), Sellano (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Bolognola (MC), Sefro (MC) e Pioraco (MC).

