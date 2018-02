APPALTI RIFIUTI, ROBERTO DE LUCA INDAGATO/ Ultime notizie, inchiesta per il figlio del Governatore Campania

Appalti rifiuti in Campania, indagato Roberto De Luca (figlio del Governatore) e Luciano Passariello, consigliere Fdi e braccio destro di Giorgia Meloni. Accuse e indagini

16 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Appalti rifiuti in Campania, nuove indagini (LaPresse)

Campagna elettorale ancora una volta agitata dalle inchieste della magistratura: questa volta a finire nel ciclone è il figlio di Vincenzo De Luca, Roberto - attenzione, non è Piero, candidato per il Pd in Campania - con il Partito Democratico e, come vedrete qui sotto, anche Fratelli d’Italia che temono per una larga inchiesta ancora con firma Henry John Woodcock (assieme ai procuratori Giovanni Melillo, Giuseppe Borrelli e i pm Sasso del Verme, Sergio Amato, Celeste Carrano). Il tema è sempre il solito: appalti sui rifiuti in Campania, una storia infinita e un fittissima presenza di inchieste che segnano il cammino di uno dei più gravi problemi che affliggono la regione campana. Ieri sera Roberto De Luca, assessore al bilancio nel comune di Salerno, si è visto perquisire la propria abitazione e uffici in merito alla decisione della Procura di Napoli che indaga per corruzione su larga scala. «Magistrati indagano su un video realizzato dalla testata giornalistica Fanpage in cui De Luca discute con un soggetto presentatosi come un imprenditore che si proponeva per un appalto di smaltimento delle ecoballe», spiega Repubblica Napoli che dà notizia anche di un altro filone di indagini che svela alcuni appalti sospetti della società regionale per l’ambiente Sma.

INDAGATO ANCHE IL BRACCIO DESTRO DI GIORGIA MELONI

Proprio per questo secondo filone, è indagato tra gli altri il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e braccio destro di Giorgia Meloni, Luciano Passariello. Ancora una volta a pochi giorni dalle Elezioni, la Campania - dopo le indagini già partite ieri sul voto di scambio - vede nuove bufere politiche con più partiti coinvolti. «Che Luciano Passariello è indagato l’ho saputo oggi, ora cercherò di capire cosa è accaduto, sono rigida e credo nello stato di diritto, non ho problemi, se si dovesse scoprire che non era una persona degna, di prendere le conseguenti determinazioni - il commento della leader di FdI, Giorgia Meloni in una nota -, ma spero che questa indagine finisca come tutte le indagini di Woodcock, con un nulla di fatto». Intanto però la Procura si lancia in ipotesi di reato gravissime, corruzione aggravata dalla finalità mafiosa, corruzione e finanziamento illecito dei partiti. Il Pd invece teme su due fronti: Roberto è il probabile prossimo candidato al comune di Salerno per provare a seguire le orme del padre Vincenzo, mentre il fratello Piero è candidato Pd alle prossime Elezioni del 4 marzo: si rischia l’ennesimo terremoto politico e già in tanti mettono sotto accusa la Procura per un’ennesima “indagine ad orologeria”. Come spiega ancora Repubblica, «Il lavoro è stato condotto con estremo riserbo dal pool di magistrati coordinati dal procuratore capo Giovanni Melillo e dal procuratore aggiunto antimafia Giuseppe Borrelli, e si è incrociato con l'imminente pubblicazione di alcuni video realizzati dalla testata on line Fanpage», con il rischio di aver “inquinato” le prove e il percorso investigativo dei magistrati.

© Riproduzione Riservata.