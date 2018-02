Eurojackpot/ Estrazione n 07/2018: i numeri vincenti! (oggi, 16 febbraio 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 07/2018: numeri vincenti del 16 febbraio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

16 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

Riparte da 10 milioni di euro la corsa per Eurojackpot. Oggi, venerdì 16 febbraio 2018, è in programma una nuova estrazione e l'auspicio è che sia spettacolare come quella della settimana scorsa. Nell'ultimo concorso sono stati vinti infatti 90 milioni di euro! C'è stato un fortunato giocatore che ha indovinato tutti i numeri vincenti che sono stati estratti, diventando di conseguenza incredibilmente ricco. L'ultima estrazione di Eurojackpot è stata particolarmente generosa, visto che non abbiamo solo un vincitore per quanto riguarda la categoria più ambita, il 5+2. C'è stato ad esempio chi ha vinto circa 3,5 milioni di euro per aver realizzato il 5+1: parliamo in questo caso di ben otto fortunati! Sono nove invece coloro che hanno realizzato un ricco 5+0 da poco meno di 168 mila euro. Ecco, l'unico rammarico è che tra questi fortunati non ci sia un vincitore italiano. Stasera però potete riscattarvi con la nuova estrazione di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Chissà se l'estrazione di oggi di Eurojackpot sarà generosa come quella di cui vi abbiamo parlato sopra. Lo scopriremo dopo aver appreso i numeri vincenti. Sarà poi interessante capire se qualche italiano otterrà qualche vincita corposa in questa sfida con il resto d'Europa. In ballo ci sono somme importanti. Il montepremi è ripartito da 10 milioni di euro, ma parliamo di una cifra decisamente ragguardevole. E poi questo è un gioco che ha dodici categorie di vincita, quindi ci sono diverse strade per provare ad arricchirsi. In attesa di conoscere la nuova combinazione vincente, facciamo però un passo indietro e analizziamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultimo concorso sono stati: 7-8-24-34-46, Euronumeri 4-8. Tra poche ore scopriremo i numeri vincenti di oggi, ma se non avete fatto ancora la vostra giocata siete ancora in tempo. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

