INCIDENTE STRADALE/ Tivoli, schianto auto contro bus Cotral: feriti e traffico ko (oggi 16 febbraio 2018)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 16febbraio 2018: Tivoli, schianto auto contro Bus Cotral. Un ferito portato al Policlinico di Roma, feriti e traffico in rilento

16 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Incidente stradale

Non è stata una mattinata semplicissima a Tivoli per lo scontro, anche piuttosto spettacolare, tra un bus delle linee Cotral del Lazio e una vettura guidata da un 33enne originario tiburtico: il traffico è andato ko sulla statale che passa per Tivoli ed è diretta a Roma e solo attorno alle 10.30 i rallentamenti hanno cominciato a diradarsi verso la normale situazione quotidiana. Prima però lo schianto aveva fatto preoccupare, con il bus che si vedeva tranciata la parte davanti e la vettura fuori strada e dilaniata tra le lamiere. Era ancora buio, attorno alle 6, quando l’incidente è avvenuto all’improvviso senza una particolare spiegazione ancora fornita dalla Stradale: l’Audi A3 guidata dal 33enne si è schiantata alla fine contro un albero e il suo autista è stato portato al Policlinico Umberto I di Roma in condizioni stabili e non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, operatori del 118. Il traffico è stato rallentato per la rimozione dei mezzi ma si procede a senso alternato.

INCIDENTE A BARLETTA: AUTO SI RIBALTA IN UNA ROTONDA

Grave l’incidente avvenuto anche qui appena dopo l’alba questa volta in Puglia, precisamente sulla statale 16bis tra Andria e Barletta: un’auto dopo un incidente con un’altra vettura, si è ribaltata nei pressi di una rotonda terminando contro i pali della segnaletica stradale. Ci sono più auto coinvolte e al momento i feriti sono diversi ma tutti lievi per fortuna. L’incidente è avvenuto di fatto sotto il ponte del cavalcavia della Statale, all’altezza dello svincolo per Andria: come riporta nelle sue ultime notizie VideoAndria.com, che ha raccolto le prime immagini del sinistro e i primi commenti dei coinvolti, «Non è ancora chiaro se l’incidente abbia causato il ferimento di persone. Al momento, la cosa certa, è l’evidente danneggiamento del veicolo. L’automobile, per cause ancora da chiarire, risulta infatti ferma capovolta sul lato sinistro».

© Riproduzione Riservata.