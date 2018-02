Jessica Faoro, delitto via Brioschi/ Famiglia non paga funerali: dopo Don Rigoldi, ci pensa Comune di Milano

Jessica Faoro, il delitto di Via Brioschi: la famiglia non paga i funerali e dopo l'offerta di Don Gino Rigoldi ci pensa il Comune di Milano a sostenere le spese e costituirsi parte civile

16 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sono 9 lunghissimi giorni che sono passati dal delitto orrendo di Jessica Faoro: innocente, con un passato difficile e un futuro spezzato dalla volontà depravata e criminale del suo “padrone di casa” che voleva da lei qualcosa di molto di più delle pulizie. E in questi 9 giorni devastanti anche per l’intera comunità di Milano, sconvolta dal delitto di Via Brioschi dell’ex tranviere Alesandro Garlaschi, nessun familiare si è fatto avanti per pagare - o almeno tentare di farlo - i funerali di Jessica. Due giorni fa, in un’intervista lasciata al Corriere della Sera, Don Gino Rigoldi - cappellano del carcere minorile milanese Cesare Beccaria che nella Comunità Nuova - si era offerto di sostenere lui le spese delle esequie, commosso dalla storia e dall’amicizia che lo legava alla giovanissima Jessica. Alla fine con una mossa davvero stimabile ci ha pensato il Comune di Milano ha scegliere per il pagamento completo di tutte le spese: «Ringraziando tantissimo Don Gino, ancora una volta esemplare ribadiamo quanto deciso. Saremo noi tutti, il Comune di Milano, a farci carico dei costi dei funerali», sottolinea su Facebook l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. Il sindaco Sala e l’intero consiglio comunale hanno deciso di sostenere fino in fondo la memoria della giovane ragazza uccisa a coltellate e legata al letto, «la nostra volontà di costituzione del Comune come parte civile. La storia di Jessica non parla solo di un terrificante carnefice e di una giovane vita spezzata ma di tanti tentativi fatti per aiutarla che sono andati a vuoto. Tentativi - conclude l'assessore Majorino - su cui dobbiamo interrogarci».

L’OFFERTA DI DON GINO RIGOLDI

Il sacerdote milanese Don Gino Rigoldi aveva conosciuto Jessica Faoro: e proprio per questo, dopo averla accolta nella Comunità Nuova da lui presieduta, gli si è spezzato il cuore a saperla “finita” in quel modo orrendo, in quella sciagurata mattina del 7 febbraio scorso in Via Brioschi. La conosceva molto bene come del resto conosceva e conosce bene il suo moroso, Alessandro, 19enne e detenuto a Busto Arsizio. «Lui è andato in carcere per furto, a 18 anni, e lei è come impazzita» ha raccontato don Gino tra le pagine del settimanale Panorama. «Jessica non era tossica e non vendeva sesso. Dopo l'arresto del fidanzato, la ragazza trascorreva intere giornate sotto la finestra della sua cella, comunicando con lui a gesti. Una cosa straziante. Ma ce la potevano fare. Perché quando gli adolescenti sono seguiti, anche i più difficili si possono salvare», ha spiegato Don Rigoldi che oggi segue doppiamente Alessandro. «Vuole essere elegante come un principe al funerale della sua fidanzata. E spero di essere io a celebrarlo». Si era proposto di pagare tutto il funerale ma il Comune di Milano con un bel gesto lo ha “anticipato”: le celebrazioni saranno domani e Don Gino ci sarà a dare quell’ultimo saluto all’innocenza tradita di Jessica. Un bene più grande, speriamo, la attende d’ora in poi. Don Gino almeno ne è certo.

