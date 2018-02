Lecco, valanga sulla Grignetta/ Video, ultime notizie: morti 2 alpinisti, salvo il terzo trovato sotto slavina

Lecco, valanga sulla Grignetta in Valsassina: video, ultime notizie e aggiornamenti. Trovati morti due alpinisti vicino a Primaluna, recuperato il terzo: era vivo sotto la slavina

16 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Valanga sulla Grignetta, Lecco (repertorio)

Due sono morti, un terzo è stato da poco recuperato e verrà portato dall’elicottero nell’ospedale più vicino: avviene tutto in provincia di Lecco dopo che la valanga staccatasi dalla Grignetta ha provocato l’ennesima tragedia mortale in montagna di questo inverno. Le vittime rimaste senza vita sotto la slavina improvvisamente staccata dalla piccola Grigna nella Valsassina sono Giovanni Giarletta, 37 anni residente a Lecco, vice capostazione della diciannovesima delegazione lariana e Giovanni Artusi, 46 anni di Introbio. Sono morti nel percorso che hanno fatto migliaia di volte: erano due alpinisti molto esperti ma la valanga li ha sorpresi questa volta in maniera fatale: non si conoscono le condizioni fisiche del terzo alpinista che li accompagnava, ma è stato da poco recuperato vivo dal Soccorso Alpino e per lui si spera il meglio dopo le ultime ore critiche passate sotto la slavina nel canalone del Sasso Incastrato, sul versante valsassinese della montagna. Non è chiaro neanche l’identità del terzo escursionista: l’unica cosa che sappiamo, perché lo scrive Il Giornale di Lecco, è che a far partire la macchina dei soccorsi è stato Manuele Panzeri, altri alpinista esperto che si trovava anche lui sulla Grignetta. Se fosse lui il terzo travolto dalla valanga, al momento, non è dato saperlo.

ALPINISTI ESPERTI CHE TORNAVANO DA UN’IMPRESA

Giarrletta era da poco rientrato dopo una clamorosa e storica impresa: aveva infatti compiuto assieme a Panzeri la scalata del Cerro Torre, dall’altra parte del mondo in Patagonia. Sono tornati lunedì scorso e oggi almeno due dei tre alpinisti che avevano partecipata alla storica impresa in Argentina avevano organizzato una gita molto più modesta sulla Grignetta, dove migliaia di altre volte avevano utilizzato come “allenamento”. Come riporta la Provincia di Lecco, «Sono arrivate attorno alle 18 al Bione di Lecco, sede della centrale operativa della XIX Delegazione del Soccorso Alpino le salme delle due vittime recuperate sul luogo della valanga», come si può vedere nel video diffuso su YouTube qui sotto. Secondo quanto scoperto da Tg Com24, i tre esperti escursionisti sarebbero stati travolti dalla valanga staccatasi all’improvviso sul versante della Grignetta (2.177 metri) vicino al comune di Primaluna. «Stando alle prime informazioni, stavano tentando un'ascensione ma sarebbero rimasti intrappolati in un canalone quando la neve si è staccata», conclude il Corriere della Sera nell’ultimo aggiornamento pochi istanti fa.

© Riproduzione Riservata.