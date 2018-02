Parma Capitale della Cultura 2020/ Franceschini ‘sceglie’ Pizzarotti: premiata l’alleanza pubblico-privato

16 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Parma sarà la Capitale italiana della Cultura nel 2020: lo ha deciso all’unanimità la commissione preposta del Ministero dei Beni Culturali, diretto da Dario Franceschini. La proclamazione si è tenuta stamani dopo che la lista delle 10 finaliste si contendevano l’onore di essere i successori di Matera (che l’anno prossimo sarà anche Capitale Europea della Cultura): in gara c’erano Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia Treviso. La spunta la città emiliana guidata dal sindaco appena rieletto Federico Pizzarotti, ex M5s e confermato alla guida della città dopo un primo buon mandato. La comunicazione è arrivata da parte del presidente Stefano Baia Curioni, alla presenza del ministro Dario Franceschini, al termine di una cerimonia pubblica nella sede del Mibact a Roma: giubilo in Emilia per la nomina e grande soddisfazione per lo stesso sindaco Pizzarotti che a caldo commenta così sul palco, «Sono più emozionato oggi delle elezioni... forse nelle elezioni c'è una consapevolezza di un percorso e qui c'è una giuria. Vincere ci dà una grande possibilità: aver creato un dossier, un'idea di città, ci avevamo già provato nel 2016, ha fatto mettere le persone intorno a un tavolo, tutti i sistemi istituzionali e imprenditoriali per creare un'idea e un percorso di città».

PREMIATA L’ALLEANZA PUBBLICO-PRIVATO

La motivazione letta da Franceschini vede tra le questioni principali, la scelta di Parma «premiata per l’alleanza forte tra pubblico e privato nel progetto di candidatura». Come recita lo stesso regolamento della manifestazione nata nel 2014, «La capitale italiana della cultura è una città designata ogni anno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e scelta da una commissione di sette esperti nominata dallo stesso ministero che, per il periodo di un anno, ha la possibilità di mettere in mostra la sua vita e il suo sviluppo culturale». Come ben spiega la Gazzetta di Parma, Parma ha battuto Piacenza e Reggio Emilia, con cui nei giorni scorsi era stato però firmato un patto di mutua collaborazione nel caso di vittoria di una delle tre. E così avverrà, come ha confermato lo stesso Pizzarotti: «un cambio di passo della politica, che un territorio si esprime per le sue eccellenze: vogliamo continuare a lavorare insieme».

