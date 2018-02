GIORNATA NAZIONALE DEL GATTO/ Il 17 febbraio si festeggiano i nostri amici felici: origini e principali eventi

Si festeggia oggi in Italia la Giornata Nazionale del gatto: l'origine di questa data e principali eventi organizzati nelle principali città della penisola.

17 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Giornata nazionale del gatto

È un giorno importante per i nostri amici felini: oggi, 17 febbraio si festeggia in Italia la Giornata nazionale del gatto, ricorrenza nata negli anni '90 per ricordare il carissimo amico dell'uomo con eventi speciali in tutta la penisola. Sebbene nel 2002 l'International Fund for Animal Welfare (Ifaw) abbia scelto l'8 agosto per questa ricorrenza a carattere internazionale, in Italia è stata scelta una data diversa e per nulla casuale: il mese di febbraio, infatti, è il risultato di un sondaggio dei lettori di una rivista specializzata che hanno optato per il periodo dell'Acquario, segno zodiacale dedicato agli spiriti liberi (proprio come gli amici felini). Anche il 17 non è un numero casuale: da sempre infatti tali cifre sono emblema di sfortuna, mito legato anche al gatto nero. Ma '1 e 7' rimandano anche alle sette vite di solito attribuite al simpatico animale domestico. In occasione della Giornata nazionale del gatto non possono mancare gli eventi ad esso dedicato in molte città italiane.

Giornata nazionale del gatto: i princiali avvenimenti in Italia

Tra gli eventi organizzati in occasione della Giornata Nazionale del Gatto segnaliamo 'Gatti Neri Gatti Bianchi', appuntamento legato alla 'Città dei gatti' e che animerà Roma e Milano dal 17 al 31 marzo grazie alla collaborazione con UrbanPet e la Fondazione Franco Fossati, RadioBau e YouPetTv con il contributo di Feliway. Il tutto accompagnato da proiezioni di film, presentazione di libri e dibattiti su temi di attualità legati in qualche modo al mondo dei gatti e più in generale alla protezione degli animali. Nel capoluogo lombardo all'Albergo Diurno Cobianchi in piazza Duomo, ogni venerdì a partire dal 24 febbraio, si terranno inoltre incontri con veterinari, esperti d'arte e gattofili. Mostre dedicate all'amato felino avranno luogo inoltre al Wow spazio fumetti della stessa città e all'Accademia spettacolo Italia di Roma.

