LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto 17 febbraio: i numeri vincenti!

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 17 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.21/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

17 febbraio 2018 - agg. 17 febbraio 2018, 19.05 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Aspettative, speranze e sogni si accavallano in vista delle nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. L'attenzione è rivolta ai numeri vincenti e alla combinazione fortunata, ma ci sono altri numeri che possiamo considerare “speciali” anche se non rientrano tra quelli estratti. Ci riferiamo ai numeri ritardatari, quelli che proprio non vogliono saperne di finire tra quelli estratti. Le loro “fughe” in alcuni casi si rivelano anche durature: pensiamo ad esempio al 65 su Torino, che si è confermato l'unico centenario del Lotto e in vetta alla classifica dei ritardatari. Con l'ultimo concorso ha raggiunto quota 110 turni di assenza. Al secondo posto c'è l'85 su Cagliari, che invece potrebbe diventare centenario, visto che è a 97 assenze. Sul gradino più basso del podio invece c'è il 36 su Palermo, che di ritardi ne ha accumulati 92. La top five è completata dal 66 su Bari, che invece è a 90 assenze, e dal 71, che ha raggiunto gli 88 concorsi di ritardo. Qualcuno di loro farà capolino nell'estrazione di oggi del Lotto? Presto lo scopriremo... (agg. di Silvana Palazzo)

IN ATTESA DELL'ESTRAZIONE...

Il concorso di Superenalotto, Lotto e 10eLotto di questa sera apre i battenti su un nuovo giro di numeri vincenti e numerosi premi. I giocatori della Sisal sono già in fibrillazione per scoprire l'esito dell'estrazione di oggi, che permetterà a molti appassionati di trovare un posto nella classifica delle vincite. L'ultimo apputamento con il Lotto del resto dimostra quanto sia semplice riuscire a conquistare premi importanti. La vincita più alta è stata assegnata ad un giocatore di Roma che con una quaterna, sei ambi e quattro terni sulla ruota capitolina è riuscito a conquistare più di 130 mila euro. Oltre 52 mila euro sono stati invece assegnati ad un giocatore di Genova, mentre più di 40 mila euro hanno raggiunto la casa di un giocatore della provincia di Napoli, di Arzano. La prima vincita sul podio del 10eLotto vede invece il primato di Modena, grazie ad un fortunello che con un 5 vincente ed opzione Oro ha registrato il premio da 32 mila euro. Jerzu, in provincia di Nuoro, e Sorso, in provincia di Sassari, hanno registrato la seconda vincita più alta dell'ultimo concorso, grazie a due giocate gemelle del valore di 20 mila euro cadauna. In tutto i premi del gioco Sisal sono stati di più di 25,4 milioni di euro solo nell'ultimo appuntamento e che salgono fino a quota 564,3 milioni se si considerano le vincite maturate dall'inizio del 2018.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono pronti ad aprire le porte alla Fortuna: questa sera, il concorso regalerà numeri vincenti e tanti premi. Manca ancora del tempo prima di scoprire l'esito dell'estrazione e ancora numerosi appassionati devono compilare la loro schedina. Fra chi preferisce giocare online grazie al portale ufficiale della Sisal e chi invece sceglie le strade più storiche, ovvero la ricevitoria, gli aspiranti vincitori si trovano spesso in difficoltà di fronte a questo scoglio. La nostra Rubrica vi propone per questo una nuova news da ingrandire sotto la lente della smorfia napoletana e che questa volta ci parla di San Valentino. La festa degli innamorati si è appena conclusa, ma ha fatto scalpore la scelta di un ristorante del Massachussetts di offrire ai clienti la possibilità di acquistare un hambuger con anello di fidanzamento annesso. Un gioiello in diamante che unito al big Boy Burger ha raggiunto la cifra di 3 mila dollari. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il gioiello, 81, il panino, 84, la carne, 22, la sorpresa, 70, e il fidanzamento, 36. Come Numero Oro scegliamo invece il regalo, 3.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto ha appena superato uno scoglio importante: nel concorso di questa sera il montepremi avrà un valore di 100,9 milioni di euro. Un bottino che continua ad aumentare e che segna la delusione di tutti gli aspiranti vincitori. Nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal si sono tuttavia registrate delle vincite importanti, soprattutto per quanto riguarda quei cinque giocatori che con il 5+ hanno vinto oltre 102 mila euro a testa. Il secondo premio in classifica è stato quello del 4+, del valore di quasi 34 mila euro e destinato a 55 vincitori. Rimane leggermente indietro invece il premio del 5, con un bottino di oltre 20 mila euro centrato da 9 appassionati. Segue il 3+ con 2.677 euro per ciascuno dei 201 vincitori, contro i 338,36 euro conquistati da 582 giocatori grazie al 4. 21.459 tagliandi vincenti hanno registrato la vincita del 3, pari a 26,77 euro, mentre 345.697 giocatori hanno realizzato i 5,08 euro messi in palio dal 2. Ancora una volta la più piccola quota del gioco si affianca, con una piccola differenza, a quella del minore dei premi SuperStar, del valore di 5 euro tondi. I vincitori in questo caso sono 17.772, mentre 9.272 appassionati hanno indovinato l'1+ da 10 euro ciascuno,mentre i 100 euro del 2+ sono stati regalati a 1.607 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Sta per arrivare il momento preferito da tutti i giocatori del SuperEnalotto: la possibilità di vincere il Jackpot. La sestina vincente potrebbe essere estratta proprio questa sera, grazie al nuovo concorso che annuncerà tanti vincitori. I giocatori possono infatti conquistare una delle quote minori e i relativi premi, anche se è il primo premio in palio ad attirare l'attenzione di tutti gli appassionati della Sisal. Molti preferiscono addirittura pensare già da adesso al momento in cui assaporeranno la vittoria finale e spenderanno una parte del loro bottino.

