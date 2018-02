Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: elezioni politiche 2018, gli ultimi sondaggi (17 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: gli ultimi sondaggi parlano di un paese ingovernabile. Parma Capitale della cultura 2020. Sotto inchiesta il figlio di De Luca. (17 febbraio 2018).

17 febbraio 2018

Ultime Notizie - La Presse

PARMA CAPITALE DELLA CULTURA

Sarà Parma Nel 2020 A rivestire L'importante ruolo di capitale della cultura italiana. L'annuncio dato oggi dal Ministro dei beni culturali Franceschini ufficializza quello che era già nell'aria da qualche giorno, con la città ducale che per l'intero anno metterà in mostra la sua vita il suo sviluppo culturale. Parma era arrivata alla finale con altre 9 città tra cui Agrigento Casale Monferrato Macerata e Treviso. Soddisfazione state immediatamente espressa dal sindaco Pizzarotti che ha elogiato il lavoro dei suoi collaboratori, il primo cittadino ha voluto sottolineare come il giorno sia uno dei più belli della sua vita stante la soddisfazione di aver portato la sua città nel ristretto numero di quelle che possono fregiarsi di capitale della cultura la decisione è stata presa all'unanimità riconoscendo la valenza dei progetti presentati.

GLI ULTIMI SONDAGGI DANNO UN PAESE INGOVERNABILE

Comunicati alcuni degli ultimi sondaggi elettorali, prima del blocco voluto dai legislatori sulle rivelazioni demoscopiche. Dai dati emerge senza nessun dubbio come dopo il 4 marzo non ci sarà una maggioranza forte, nessuno dei partiti in lizza riuscirai Infatti ad avere i numeri per poter governare, in tale contesto esclusa la possibilità di un governo di larghe intese, si profila un Gentiloni bis, con l'attuale Presidente del Consiglio che potrebbe fungere da catalizzatore, in maniera tale da formare un governo più o meno stabile. Confermato dai dati il primo posto del Movimento 5 Stelle, il partito di Grillo arriverebbe a sfiorare il 30%, una percentuale alta ma non sufficiente a governare da solo, il PD sarebbe il terzo partito, con la coalizione di centro-destra sicuramente avanti nel consenso dato dagli italiani rispetto a Renzi e company.

SCONTRI A BOLOGNA TRA POLIZIA E CENTRI SOCIALI

L'ennesima scintilla per degli scontri tra polizia e manifestanti è arrivata a Bologna, essa è stata data da un comizio, autorizzato, del partito di estrema destra Forza Nuova. In mattinata infatti un centinaia di manifestanti per lo più appartenenti ai centri sociali bolognesi hanno cercato di occupare la piazza dove si doveva svolgere il comizio. Immediatamente intervenuta la polizia che ha cercato di sgombrare la manifestazione che ne era nata, l'intervento è stato accolto con lancio di pietre e sputi nei confronti dei tutori della legge. Il prefetto vista la situazione ha ordinato alcune cariche di alleggerimento, durante quest'ultime cinque persone, tra cui un agente, sono rimaste leggermente ferite.

SOTTO INCHIESTA IL FIGLIO DI DE LUCA

Nuovo nome eccellente emerso in un'inchiesta della procura di Salerno, che indaga su presunti episodi di corruzione politica. A finire sotto la lente d'ingrandimento questa volta è stato il figlio del governatore della Campania Roberto De Luca, assessore della città di Salerno. L'inchiesta è la seconda che in pochi giorni mette sotto accusa esponenti del centro destra campano, cosa questa che ha di fatto attirato gli strali dei leader della coalizione, sicuri che questo sia l'ennesimo episodio di giustizia ad "orologeria". Da parte sua il figlio del governatore nega ogni addebito proclamandosi innocente.

SERIE A, SI TORNA IN CAMPO DOPO LA SETTIMANA D'EUROPA

Torna in campo la Serie A e lo fa con un match molto interessante. Alle ore 15.00 alla Dacia Arena di Udine si gioca la sfida Udinese-Roma, con il club allenato da Eusebio Di Francesco che vuole assolutamente ripetersi dopo essere tornato a vincere con continuità. Alle 18.00 si gioca un match invece in cui le due compagini cercano di battersi per evitare di scivolare nel vortice della zona retrocessione, al Bentegodi si gioca Chievo-Cagliari. Allo Stadio Marassi invece arriva l'Inter di Luciano Spalletti per affrontare il Genoa padrone di casa. Domani alle 12.30 sarà il momento del derby della Mole dove il Torino ospiterà allo Stadio Olimpico la Juventus. Il Napoli gioca alle ore 15.00 contro la Spal e completano il turno Benevento-Crotone, Bologna-Sassuolo, Atalanta-Fiorentina, Milan-Sampdoria e Lazio-Verona.

TENNIS, ROGER FEDERER TORNA N.1 AL MONDO

Roger Federer ha raggiunto un risultato incredibile tornando il numero 1 nella classifica Atp mondiale di tennis. Lo svizzero infatti ha superato in tre set l'olandese Haase a casa sua nelle semifinali di Rotterdam, grazie a un 4-6, 6-1, 6-1. Riuscirà così da lunedì a mettersi alle spalle Rafael Nadal. L'ultima volta in carriera che era riuscito a salire primo al mondo era il novembre del 2012 quando era riuscito a superare Novak Djokovic. Per Roger Federer sono arrivati davvero molti successi dopo il ritorno da un brutto infortunio che ne aveva minato anche la posizione nella classifica generale.

