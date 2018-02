TERREMOTO OGGI IN FRANCIA/ INGV ultime scosse: doppio sisma M 3.2 e 3.0 a 100km da Sanremo (18 febbraio)

Terremoto oggi in Francia, ultime scosse INGV in tempo reale: doppio sisma di grado M 3.0 e 3.2 Richter a circa 100 km dal confine italiano tra Ventimiglia e Sanremo

18 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Terremoto oggi (LaPresse)

Una doppia scossa di terremoto oggi ha fatto tremare la Francia meridionale e avvertire qualche lieve vibrazione anche nella vicina Liguria con la provincia di Imperia che sentito nettamente il doppio sisma francese di grado M 3.0 e 3.2 con epicentro a circa 100 km da Sanremo. Avviene tutto nella notte, con la prima scossa poco dopo la mezzanotte e la seconda invece all’alba, alle ore 5.47: non ci sono danni né nelle zone dell’epicentro e nemmeno nelle altre aree limitrofe della Liguria. Pericolo scampato, come del resto si può dire anche per le scosse più recenti in Sicilia (presso le Isole Eolie a Lipari) e in centro Italia nella consueta area di Amatrice. Doppia scossa di grado superiore alla magnitudo M 3.0 ma senza danni alcuno provocati e senza coinvolgimento di persone o cose nel submovimento del territorio.

I DATI INGV

Entrando nei dati forniti dal centro nazionale INGV, si scopre che il doppio terremoto francese ha avuto con la prima scossa alle ore 00.20 un ipocentro di 18 km di profondità sotto il livello del terreno, con epicentro a circa 99 km da Sanremo e dalla provincia italiana più prossima al confine e con grado di magnitudo pari al 3 sulla scala Richter. Più intensa la seconda scossa, ma anche qui senza conseguenze negative, avvenuta alle 5.47 sempre in Francia e sempre nella zona di Saint Paul en Foret: nessun danno ma grado m 3.2 Richter con ipocentro a circa 16 km sotto il livello del terreno. In termini di ipocentro i comuni italiani più vicini ma senza alcun danno ricevuto sono Ventimiglia, Bordighera, Sanremo e Imperia.

