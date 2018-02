Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Romano Prodi incorona Paolo Gentiloni (18 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Romano Prodi incorona Paolo Gentiloni. Si sospende dal Movimento Giulia Sarti. Santo entro quest'anno Paolo VI. Oggi la Serie A. (18 febbraio 2018).

18 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Romano Prodi - La Presse

PRODI INCORONA GENTILONI

Suona proprio come un endorsement di altissimo livello, quello che l’ex presidente del consiglio e padre nobile del Partito Democratico ha fatto nei confronti dell’attuale presidente del consiglio Paolo Gentiloni. Secondo Prodi l’attuale primo ministro riveste alla perfezione la figura di catalizzatore dell’universo di centro sinistra, in vista delle prossime consultazioni elettorali del prossimo 4 Marzo. Per il "professore" Gentiloni ha ricoperto il ruolo difficilissimo di traghettatore allorquando il paese si trovava nelle sabbie mobili dell’instabilità politica, un ruolo ricoperto ottimamente e che lo rende ideale per coniugare le diverse anime dell’attuale centro sinistra, una coalizione data sempre più indietro nei sondaggi elettorali.

SI SOSPENDE DAL MOVIMENTO GIULIA SARTI

Una sospensione che sembra più una resa, quella che la parlamentare Giulia Sarti ha fatto oggi e comunicato ai vertici del movimento cinque stelle. La Sarti al centro dello scandalo dei mancati rimborsi avrebbe scaricato tutta la colpa sul suo ex fidanzato, tale Bogdan Andrea Tibusche, con quest’ultimo però che durante un lungo interrogatorio in procura ha prodotto del materiale compromettente per la stessa parlamentare. La Sarti uno dei personaggi più in vista dell’intero partito di Beppe Grillo avrebbe omesso di versare quasi 25.000 euro nel fondo verso il mini credito d’impresa, un fondo nato dalle donazioni volontari di tutto il panorama pentastellato, ma sulla quale lo stesso Luigi Di Maio ha fondato la sua attuale campagna elettorale a futuro premier.

SANTO ENTRO QUEST'ANNO PAOLO VI

È stato lo stesso Papa Francesco ad annunciare la prossima santificazione di Paolo VI, al secolo Enrico Antonio Maria Montini. Il pontefice è intervenuto ad un incontro con i sacerdoti romani, con quest’ultimi ha affrontato alcuni degli importanti temi a cui la chiesa cerca di rimediare, non ultimo quello degli abusi sui minori. Parlando di Montini Bergoglio ha sottolineato che già due dei vicari di Cristo hanno "guadagnato" la santificazione, adesso tocca al Papa che viene ricordato forse di più dagli italiani di mezza età, un pontefice che è salito al cielo nel 1978 e che molti indicano come un uomo mite, riservato e di grande erudizione. Non è mancata neppure un momento goliardico nell’incontro, con il pontefice argentino che ha detto che lui si trova in "lista d’attesa" per una futura santificazione.

SERIE A, OGGI IN CAMPO JUVENTUS E NAPOLI

Un campionato che deve cancellare le delusioni delle coppe non solamente per le prime della classe, ma anche per Atalanta e Lazio. L'impegno più difficile sulla carta è quello della Juve, attesa dal derby della Mole, una partita che esulando dalle dinamiche di forza delle squadre in campo, riserva sempre innumerevoli emozioni. Sulla carta impegno molto più facile per il Napoli di Sarri che in casa ospiterà la Spal. Chiamata ad avere regolarità anche il Milan di Gattuso, che dopo la grande affermazione in coppa dovrà vedersela nel posticipo domenicale contro l'ostica Sampdoria. Intanto nella prima partita di oggi torna a correre la Roma di Di Francesco che a Udine vince contro i bianconeri per 2 a 0. Posticipo del sabato tra Genoa e Inter, con la squadra di Spalletti sconfitta 2-0 dai rossoblù. Il Chievo supera invece 2-1 il Cagliari.

TENNIS, FINALE DI ROTTERDAM: FEDERER VS DIMITROV

Roger Federer domani salirà al primo posto della classifica di Atp maschile regalandosi un altro record da scrivere nel libro della storia del tennis. Oggi però c'è da giocare un'altra finale che lo svizzero vuole vincere assolutamente. Di fronte nel torneo di Rotterdam si troverà il bulgaro Dimitrov numero 5 al mondo. Sarà sicuramente una bella gara con lo svizzero però che nei precedenti sei scontri con l'avversario ha sempre vinto. Il Re è arrivato a questo appuntamento dopo aver superato Bemelmans, Kohlschreiber, Haase e Seppi. Dall'altra parte invece Dimitrov ha avuto la meglio di Sugita, Krajinovic, Rublev e Goffin. Gara che si disputerà alle ore 15.30.

© Riproduzione Riservata.