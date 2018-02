Incidente stradale/ Cazzago San Martino, scontro frontale auto-furgoncino: grave 17enne (19 febbraio 2018)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 19 febbraio 2018: Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, scontro violento tra un'auto e un furgoncino, 17enne grave.

Una domenica drammatica, quella che ci siamo lasciati alle spalle, sul piano degli incidenti stradali. In provincia di Brescia, a Cazzago San Martino, al confine con Erbusco, ieri è avvenuto un incidente terribile nel quale sarebbe stata coinvolta un'auto, una Volkswagen Golf con a bordo tre ragazzi e un furgoncino Citroen guidato da un uomo di 64 anni, contro il quale il giovane conducente della prima vettura si è scontrato. Il ragazzo, stando a quanto riportato da BresciaToday, pare sia risultato positivo agli esami tossicologici che avrebbero confermato un alto tasso di alcol nel sangue. Gli uomini della polizia stradale sono ancora al lavoro al fine di stabilire dinamica e responsabilità del sinistro avvenuto poco prima dell'alba, mentre i tre giovani facevano ritorno dalla discoteca. Alla guida, un ragazzo di 20 anni e con lui due minorenni, rispettivamente un 16enne e una ragazza di 17 anni. Quest'ultima è rimasta gravemente ferita tanto da risultare attualmente in prognosi riservata, ricoverata al Civile di Brescia. Tutti i coinvolti nell'incidente sarebbero stati ricoverati. Secondo una prima ricostruzione pare sia avvenuto un violento scontro frontale tra i due mezzi che dopo un testacoda sarebbero rimasti al centro della strada, totalmente distrutti.

STATALE 16, SCONTRO TRA AUTO: UN FERITO

Un ulteriore grave incidente stradale si è verificato sempre nella giornata di ieri in provincia di Teramo, precisamente nei pressi della rotatoria della Statale 16 a Villa Rosa di Martinsicuro. Come riporta Il Martino online, due vetture si sarebbero scontrate al confine tra Martinsicuro e Alba Adriatica ed in seguito al violento impatto sarebbe rimasto ferito un uomo, il quale avrebbe riportato gravi fratture agli arti inferiori ed al tronco. Stando ad una prima ricostruzione, una BMW mentre era in fase di sorpasso sarebbe andata in testa coda prima della rotatoria e la seconda vettura che la seguiva l'avrebbe così centrata in pieno. Il conducente di quest'ultimo mezzo sarebbe così rimasto intrappolato nelle lamiere al punto da essere necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 che lo hanno prontamente preso in cura e trasportato in ospedale. Ancora poco chiare le dinamiche esatte sulle quali sono al lavoro gli agenti della polizia stradale.

