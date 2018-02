MILLIONDAY/ Estrazione oggi: ecco i numeri vincenti e quanto si vince (19 febbraio 2018)

MillionDAY, estrazione oggi 19 febbraio 2018: il nuovo gioco di Lottomatica sbarcato da poco. Come si gioca, quanto si vince e dove si controllano i 5 numeri estratti

19 febbraio 2018 - agg. 19 febbraio 2018, 19.11 Niccolò Magnani

MillionDAY, oggi nuova estrazione

Puntuali per l'appuntamento con MillionDay, il nuovo gioco di Lottomatica, ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Potete ora controllare i cinque numeri che sono stati estratti alle 19.00 per scoprire se la vostra giocata è vincente. L'obiettivo è indovinare la combinazione fortunata per mettere le mani sul bottino più importante, quello da un milione di euro, ma si può vincere anche indovinando due, tre, o quattro numeri vincenti. Quanto si vince? I premi cambiano a seconda della quantità dei numeri indovinati. Chi li azzecca tutti intasca un milione di euro, mille euro invece vanno a coloro che ne indovinano quattro, cinquanta a chi ne azzecca tre, mentre chi ne becca solo due deve consolarsi con il premio di due euro. Controllate bene i cinque numeri del MillionDay estratti poco fa, poi potrete cominciare a pensare eventualmente a come spendere la somma vinta o all'estrazione di domani... (agg. di Silvana Palazzo)

MILLIONDAY, OGGI L'ESTRAZIONE

Vi mancava un gioco che si potesse giocare con estrema semplicità ogni giorno alla stessa ora e con pochissime regole da imparare? Eccolo, è MillionDAY dallo scorso 7 febbraio sbarcato nella piattaforma di Lottomatica e pronto a “sbancare” le ricevitorie con la possibilità di vincere fino ad un milione di euro ogni giorno alle ore 19: la sostanza è semplice visto che bisogna giocare 5 numeri compresi tra l’11 e il 55 e se si azzeccano tutti, si porta a casa un milione di euro tondi tondi. I premi variano in base alla quantità di numeri indovinati: bisogna dunque confrontare i numeri che si sono giocati con i 5 numeri estratti nel concorso di riferimento ogni giorno alle ore 19. Tutti azzeccati, 1 mln vinto; 4 numeri indovinati e 1000 euro di vincita; 50 euro con 3 azzeccati e 2 euro “simbolici” se si azzeccano solo due numeri giocati. Si può giocare sia in ricevitoria che online tramite l’app Lotto con le riscossioni che possono essere ritirate anche qui in duplice modalità (ecco qui spiegato nel dettaglio). Per capire invece come in termini pratici si giocano i 5 numeri prediletti, ecco qui sotto un utile vademecum del perfetto giocatore di MillionDAY. Intanto voi siete pronti a giocare?

COME SI GIOCA

Innanzitutto bisogna sapere che nel MillionDAY l’importo della giocata è fisso e non variabile: un euro, sempre e comunque, per scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. Si può giocare anche per più giorni consecutivi - fino ad un massimo di 20, poi ci deve essere almeno un giorno di “pausa” - e si può nel momento in cui si acquista in ricevitoria scegliere la quantità di “abbonamenti” desiderati prima di completare l’acquisto stesso. «Puoi giocare in ricevitoria, compilando la schedina cartacea o tramite la schedina digitale creata sull’App Lotto. In questo caso ti basterà mostrare al ricevitore la schermata con il QR-Code e effettuare il pagamento. Puoi giocare anche online tramite conto gioco sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza e su App Lotto», si legge nel regolamento del nuovo gioco lanciato da Lottomatica lo scoro 7 febbraio. Si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e dalle 19.15 in poi per tutto il giorno successivo: per controllare i numeri estratti alle 19 invece, basta sapere che l’estrazione sarà visibile in ricevitoria e su www.millionday.it e App Lotto.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY

1 - 6 - 25 - 29 - 44

