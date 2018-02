Padova, "Vado a comprare le scarpe": 25enne scomparsa/ Giulia Cattaneo, cellulare spento da venerdì

Padova, "Vado a comprare le scarpe": la 25enne Giulia Cattaneo scomparsa nel nulla. Apprensione presso i familiari, il fidanzato ha sporto denuncia. Cellulare spento da giorni.

19 febbraio 2018 Emanuela Longo

Giulia Cattaneo, 25enne scomparsa (Facebook)

Sono ore di grande apprensione, queste, per la famiglia di Giulia Cattaneo, giovane 25enne della quale si sono perse le tracce lo scorso venerdì 16 febbraio. La vicenda inizia a circolare non solo sulla stampa locale ma anche nazionale e a riportare le ultime notizie è Il Messaggero che rivela qualche informazione in più sulla ragazza scomparsa. Giulia da qualche anno risiede a Casale di Scodosia, in provincia di Padova, dove vive insieme al fidanzato. Dallo scorso venerdì però, è caduto il silenzio attorno a lei. Nel pomeriggio la 25enne aveva paventato al compagno il desiderio di andare in città per fare un po' di shopping e comprare delle scarpe. Per questo sarebbe salita su un autobus che l'avrebbe condotta a Padova dove però, da allora, non ha più dato alcuna notizia. Giulia si è recata realmente presso il negozio di calzature? E dopo essere giunta a Padova, cosa le è capitato? Quella delle scarpe era forse solo una scusa dietro la quale si celava il desiderio della ragazza di evadere ed allontanarsi per un po'?

GIULIA CATTANEO, 25ENNE SCOMPARSA: L’APPELLO DELLA SORELLA

Sono queste le domande che da alcune ore stanno attanagliando i familiari ed il fidanzato di Giulia Cattaneo, il quale ha sporto denuncia di scomparsa ai Carabinieri. I familiari stanno vivendo ore di grande apprensione e per questo, come spiega oggi Il Mattino di Padova, hanno rivolto un appello affinché chiunque possa vederla avvisi prontamente le forze dell'ordine. La sorella in particolare ha postato un annuncio su Facebook nella speranza di poter presto avere in formazioni sul conto della 25enne. Giulia Cattaneo è alta circa un metro e settanta ed è ben riconoscibile dai capelli rossi e occhi scuri. Dalle ultime indiscrezioni non avrebbe preso un autobus, come diffuso in un primo momento, ma si sarebbe recata a Padova in treno. A destare maggiore preoccupazione è il fatto che dal giorno di venerdì scorso il suo cellulare risulti totalmente spento. Una circostanza che ha spinto il giovane fidanzato a presentare denuncia presso i Carabinieri, temendo possa trattarsi di qualcosa di più grave di un semplice allontanamento volontario.

