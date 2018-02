Palermo, facevano prostituire la figlia di 9 anni/ Ultime notizie: "25 euro a prestazione", genitori arrestati

Palermo, facevano prostituire la figlia di 9 anni: coppia arrestata insieme ai due clienti. I racconti sconvolgenti della piccola vittima, allontanata dai genitori.

19 febbraio 2018 Emanuela Longo

Arriva dalla provincia di Palermo una nuova storia di violenza con protagonista una bambina di appena 9 anni, fatta prostituire per poche decine di euro dai suoi genitori. A riportare l'incubo vissuto dalla piccola è oggi l'edizione palermitana di Repubblica.it che ha annunciato l'arresto della coppia con le accuse di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile. Con loro sono finiti in arresto anche i due uomini con cui la bimba era costretta ad avere rapporti sessuali, rispettivamente di 63 e 79 anni. Il gip di Palermo ha disposto per tutti e quattro gli indagati gli arresti domiciliari. L'indagine che ha portato ai quattro arresti è scaturita in seguito alla denuncia di un testimone che in due differenti occasioni avrebbe visto la bambina appartarsi in aperta campagna con uno dei due indagati e compiere atti sessuali. Alla scena, secondo il rapporto del testimone avrebbe assistito anche il padre. Nuovi dettagli inquietanti sarebbero poi emersi nel corso dell'inchiesta, portando a intravedere anche un ruolo attivo della madre nella vicenda: pare infatti che fosse lei ad organizzare gli incontri a pagamento, i quali spesso si consumavano anche nel loro stesso appartamento. A confermare l'intero racconto del testimone è stata la stessa bambina che, supportata da alcuni psicologi infantili ha svelato anche il prezzo di ogni prestazione sessuale: 25 euro. Ora la piccola si trova in una cosa famiglia, lontana dai due genitori aguzzini.

FACEVANO PROSTITUIRE LA FIGLIA DI 9 ANNI: I RACCONTI CHOC DELLA VITTIMA

Il racconto fornito dalla bambina di 9 anni e che conferma le violenze subite è sconvolgente. L'intera vicenda si è svolta in un contesto di estremo degrado: lei è figlia unica, suo padre agricoltore. "Il primo agosto l'ho accompagnato a raccogliere i pomodori nel campo. Lui si era messo d'accordo con un amico di famiglia che ci aspettava all'interno della sua macchina. Ha aiutato papà a prendere i pomodori, poi si è steso in macchina", ha raccontato. In quella occasione si consumò in auto un rapporto sessuale ma, a detta della vittima, quella non fu la prima volta che avveniva. "Era successo più volte e ogni volta mi offriva soldi. Spesso è successo anche con mamma", ha riferito ai carabinieri, le cui dichiarazioni sono state ritenute pienamente credibili dal gip. La piccola ha poi aggiunto: "Io non volevo avere rapporti con lui". Nonostante questo veniva costretta e al termine le venivano dati i soldi pattuiti. Gli incontri si sarebbero consumati anche con un secondo cliente finito ai domiciliari ed in quel caso, stando alle parole della bambina, a prostituirsi era anche la madre. "Glielo dicevo a mia madre che non mi piacevano quelle cose. Non lo so però come è che mi ritrovavo a farle, ma non sono arrabbiata con mia madre perché lei non mi ha fatto niente di male", ha aggiunto la piccola agli inquirenti.

