Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse: Messico, sisma M 6.1 a Oaxaca (ore 8:52, 19 febbraio 2018)

Terremoto oggi, 19 febbraio 2018: INGV ultime scosse e notizie. Messico, forte sisma di magnitudo 6.1 nello stato di Oaxaca. Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica.

19 febbraio 2018 Emanuela Longo

Terremoto oggi (Foto: da Pixabay)

Un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il Messico oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Il sisma è stato registrato nella medesima zona in cui due giorni fa si è verificato il disastroso evento sismico di magnitudo 7.2 e che ebbe epicentro a circa 30 km da San Agustín Chayuco nello stato di Oaxaca. Quello di oggi, come riporta la Sala Sismica INGV-Roma, si è verificato alle 00:56 (le 7:56 ora italiana) ed ha avuto le seguenti coordinate geografiche: 16.6 di latitudine e -97.45 di longitudine, ad una profondità di 20 km. Al momento non sono stati registrati danni a cose e/ o a persone. Secondo quanto riportato dagli scienziati dell'USGS (United States Geological Survey), la magnitudo sarebbe di 5.9 e l'epicentro è stato localizzato a 32 km a Nord Est di Santa Catarina Mechoacan. Il passato evento sismico fortunatamente non aveva fatto registrare alcuna vittima sebbene avesse avuto altre repliche molto violente tali da far tremare interi edifici e muovere vetture, ma senza danni ulteriori.

SCOSSE DI TERREMOTO IN FRANCIA, AVVERTITE IN LIGURIA

Non sono stati evidenziati in Italia eventi sismici degni di nota nella notte appena trascorsa, che si è rivelata alquanto tranquilla anche nella zona centrale e in Sicilia, spesso teatro di scosse più o meno importanti. Da segnalare, invece, le diverse scosse di terremoto che ieri hanno caratterizzato la costa della Francia. Dopo il sisma di magnitudo 3.0 avvertito poco dopo la mezzanotte del 18 febbraio, ne sono seguiti molteplici di entità minore fino all'ultimo di magnitudo 2.1 registrato dalla Sala Sismica INGV di Roma nelle seguenti coordinate: 43.62 di latitudine e 6.72 di longitudine a una profondità di appena 2 km e alle ore 22:19. In tutti i casi le scosse sono state avvertite anche nel Ponente ligure poiché l'epicentro è stato rivelato in ogni caso a meno di 100 km da Sanremo o da Imperia. Fortunatamente nessuna delle scosse avvertite ha comunque riportato danni a cose o a persone.

