Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: tre sciatori perdono la vita (19 febbraio 2018)

19 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

TRE SCIATORI PERDONO LA VITA

Tragica domenica quella appena passata sulle piste da sci di tutto il bel paese. Diversi infatti gli incidenti registrati, purtroppo alcuni di questi con decessi. L’incidente più grave è avvenuto in Val d'Isère, dove una valanga ha travolto un padre che sciava con la propria figlioletta, i due non sono riusciti a rimanere in vita fino all’arrivo dei soccorsi, che purtroppo hanno recuperato solamente le salme. Non lontano dalla valle in un altro incidente ha perso la vita un uomo di 29 anni che sciava fuori pista. La cronaca registra inoltre una valanga che ha travolto 20 sciatori a Racines, in Alto Adige, molti di loro erano rimasti travolti dalla massa nevosa, in questo caso i soccorsi sono riusciti però a tirarli fuori ancora in vita anche se comprensibilmente sotto choc.

PRECIPITA AEREO IN IRAN, NESSUN SUPERSTITE

È pesante il bilancio dell’incidente aereo che è avvenuto in Iran, dove un aereo della compagnia Asema si è schiantato sul monte Dena a oltre 4.000 metri di quota. L’aeromobile era partito da Mehrabaded uno degli aeroporti di Theran ed era diretto a Yasuj. Tra le 65 persone a bordo purtroppo nessun superstite, ancora sconosciute le cause della tragedia, con gli investigatori che in un primo momento si sono orientati sull’errore umano, stante anche il cattivo tempo che imperversava in zona. Impossibili in tale contesto le operazioni di soccorso, solamente un elicottero partito dalla capitale persiana è riuscito a raggiungere la zona, il veicolo di soccorso non è però riuscito ad atterrare ed è stato costretto a ritornare alla base.

SI DIMETTE ROBERTO DE LUCA

Il figlio del governatore della Campania, Roberto De Luca, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico di assessore della città di Salerno. De Luca ha deciso di fare un passo indietro dopo la messa in stato d’accusa per "corruzione". Il gesto riveste la massima importanza per il segretario del PD, Renzi, che ai giornalisti ha dichiarato che De Luca è una persona seria. Intanto nuova grana nel movimento cinque stelle, con il candidato al Senato de Falco, noto per aver gestito l’emergenza della Concordia, che è stato accusato dalla moglie di violenza domestica, l’ex militare nega ogni accusa e valuta la querela, per ristabilire quello che lui stesso ha definito un’infamante calunnia.

SERIE A, CONTINUA LA LOTTA SCUDETTO NAPOLI-JUVENTUS

Sempre più appassionante la corsa per lo scudetto, con un infinito botta e risposta tra Juventus e Napoli. Ieri la squadra bianconera nell’anticipo dell’ora di pranzo ha avuto ragione sul Torino, una partita definita derby della Mole che come al solito è stata molto spigolosa. Di Alex Sandro il goal vittoria, da registrare per Allegri al perdita di Gonzalo Higuian che ha dovuto abbandonare il campo nei primi minuti, a causa di una sospetta distorsione. Dopo qualche ora pronta risposta della squadra partenopea, che anche se a fatica ha avuto ragione della Spal, una squadra modesta che ha avuto il merito di tenere sulla corda fino al novantesimo i campani. Nella giornata spicca la vittoria del Benevento sul Crotone, con i tre punti conquistati nuova flebile speranza di salvezza per la squadra di casa. In serata vince il Milan che supera 1-0 la Sampdoria.

SERIE A, STASERA LAZIO-VERONA

La giornata di Serie A si conclude con il monday night, Lazio-Verona. I biancocelesti sono scivolati in classifica con tre sconfitte di fila e vogliono trovare una risposta subito sul campo, dopo un periodo molto complesso. Gli scaligeri di Fabio Pecchia non sono tranquilli, anzi avrebbero bisogno assolutamente bisogno di punti per la salvezza visto che hanno perso Crotone e Spal. Sarà un incontro molto particolare per Martin Caceres che affronta il suo passato recente da ex. Infatti ha vestito la maglia dell'Hellas Verona da settembre a gennaio per poi passare proprio alla Lazio. L'uruguaiano non può che essere grato ai veneti visto che sono stati proprio loro a rilanciarlo in campo dopo il brutto ko che aveva concluso la sua avventura alla Juventus.

