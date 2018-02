Vienna, atterraggio di emergenza per rissa in aereo Transavia/ Ultime notizie: lite per eccessiva flatulenza

Vienna, atterraggio di emergenza per eccessiva flatulenza. Le ultime notizie: rissa a bordo di un aereo Transavia. Quattro persone ritenute responsabili, ma due donne si difendono

L'aereo era partito da Dubai ed era diretto ad Amsterdam, ma è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Vienna per una rissa scoppiata a bordo. La causa del litigio è a dir poco incredibile: l'eccessiva flatulenza di un passeggero. Nonostante le continue lamentele dei vicini di posto, ha continuato a infastidirli. Il pilota ha provato a sedare la lite, ma dopo l'inutile tentativo si è visto costretto ad atterrare in Austria facendo così intervenire la polizia. I quattro passeggeri ritenuti responsabili della rissa a bordo dell'aereo della compagnia olandese Transavia sono stati prelevati dagli agenti. Si tratta di due uomini e due donne, che sono stati rilasciati successivamente senza alcuna accusa formale a loro carico. La società olandese comunque ha deciso di vietare ai quattro di viaggiare ancora a bordo dei suoi aerei. La compagnia lo ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale.

Non sono stati denunciati, ma non potranno più viaggiare con gli aerei Transavia a causa della rissa che hanno scatenato nell'aereo che da Dubai doveva arrivare ad Amsterdam. I quattro passeggeri rischiano però di dover coprire i costi che la compagnia aerea ha dovuto sostenere per lo scalo imprevisto a Vienna. Le due donne che sono state “bandite” da Transavia sostengono di essere estranee alla rissa. «Non abbiamo fatto nulla. La nostra sfortuna è stata quella di essere sedute vicino a quei ragazzi, che non conoscevamo neppure», ha dichiarato Nora Lachhab, studentessa 25enne, ai microfoni del De Telegraaf. La giovane di origini marocchine ha raccontato comunque che l'esperienza «è stata umiliante e lo staff di Transavia si è comportato in modo provocatorio, agitando ancora di più le acque». Di diverso avviso è la società olandese, che in un comunicato ha spiegato che il comportamento dell'equipaggio è stato invece ineccepibile.

