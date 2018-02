Amazon, braccialetto elettronico/ "Speculazioni fuorvianti", l'azienda fa chiarezza: Di Maio contrario

Amazon, braccialetto elettronico: l'azienda replica alla pioggia di polemiche in una nota ufficiale ma scatena le reazioni della politica a partire da Di Maio.

02 febbraio 2018 Emanuela Longo

Nelle ultime ore ha sollevato una grande polemica l'idea di Amazon sulla possibilità di utilizzate un braccialetto elettronico per i propri dipendenti, in grado di guidarli all'interno del centro logistico verso il giusto articolo disposto in uno delle migliaia di scaffali. Allo stesso tempo, però, il braccialetto rappresenta anche un modo per controllare se lo stesso lavoratore abbia o meno messo le mani nel posto giusto e questo attraverso un sistema di telecamere e l'emissione di impulsi radio o a ultrasuoni. Un brevetto che certamente ha acceso il dibattito ponendo l'accento proprio sui limiti legati all'utilizzo di tale dispositivo, a partire dalla delicata questione legata alla privacy, dal momento che, come spiega Repubblica.it, il braccialetto elettronico fornito dal datore di lavoro può essere un mezzo per sorvegliare letteralmente i dipendenti. Le accuse non si fermano qui in quanto l'introduzione di tale dispositivo apre a scenari inquietanti rendendo i lavoratori sempre più dei robot umani, accusa questa già rivolta in passato all'azienda, finita nella bufera anche per via delle polemiche sulla paga piuttosto esigua e sulle condizioni di lavoro ritenute dagli stessi dipendenti troppo dure. Alle accuse ed alla pioggia di critiche però, Amazon si è difesa con forza: "Le speculazioni riguardo l'utilizzo di questo brevetto sono fuorvianti", ha tuonato nelle passate ore.

AMAZON, BRACCIALETTO ELETTRONICO: IL CHIARIMENTO DELL’AZIENDA

L'idea del braccialetto elettronico e che a qualcuno era apparsa pronta da essere applicata da Amazon, per il momento resta solo un brevetto, ma l'azienda ha tenuto a spiegare come non sarebbe di certo il primo esperimento in tal senso: "Ogni giorno, in aziende in tutto il mondo, i dipendenti utilizzano scanner palmari per il controllo dell'inventario e per spedire gli ordini", ha commentato. Poi ha tranquillizzato in merito ad una sua eventuale implementazione futura, sostenendo che "verrà fatto nel pieno rispetto delle leggi e delle norme, con il solo obiettivo di migliorare il lavoro di ogni giorno dei nostri dipendenti nei centri di distribuzione". L'azienda dunque ribadisce quali sarebbero i vantaggi che deriverebbero dall'introduzione dei braccialetti wireless grazie ai quali i dipendenti potranno liberare le mani dall'uso degli scanner e gli occhi non saranno più posati su degli schermi. "Tutte le tecnologie che abbiamo implementato fino a oggi hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di lavoro nei nostri centri di distribuzione", ha chiosato Amazon. Nonostante le immediate precisazioni dell'azienda di Seattle, però, il tema ha assunto un grande peso politico anche in Italia, con reazioni da più fronti, a partire da Luigi Di Maio del M5S che ha commentato: "Se in Italia si possono mettere dispositivi sui lavoratori per controllarli è grazie al Job acts". Di Maio si è detto estremamente contrario ad ogni forma di controllo dei dipendenti, lanciando l'accusa: "E' incredibile che il Pd che ha fatto la legge per mettere addosso i trasponder addosso agli esseri umani che adesso critichi Amazon".

