Eurojackpot/ Estrazione n 05/2018: i numeri vincenti per un montepremi da record! (oggi, 2 febbraio 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 05/2018: numeri vincenti del 2 febbraio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

02 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

Prima estrazione di febbraio per Eurojackpot, che torna come ogni venerdì con il suo ricco montepremi. Quello di oggi però ha qualcosa di eccezionale: per la quarta volta nella storia di questo gioco ha, infatti, raggiunto i 90 milioni di euro. Gli italiani, abituati alle sfide con il resto d’Europa, si faranno trovare pronti per il confronto? E chi non lo sarebbe sapendo di poter vincere questa somma indovinando tutti i numeri della combinazione vincente… Con una vincita di questo tipo ci si può togliere più di uno sfizio, non solo casa e famiglia. C’è spazio anche per qualche regalo importante, soprattutto per le persone più care. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vivere una grande serata con Eurojackpot. Una sfida avvincente, di quelle che capitano poche volte nella vita. L’Italia, dunque, oggi, venerdì 2 febbraio 2018, sfida l’Europa per conquistare il jackpot da 90 milioni di euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Se il montepremi di Eurojackpot è salito a ben 90 milioni di euro, vuol dire che negli ultimi concorsi qualcosa è andato storto nell’assalto ai numeri vincenti. E in effetti non è andata affatto bene per quanto riguarda il 5+2, ma le categorie di vincita sono 12, quindi ci sono altre strade per arricchirsi. E infatti la settimana scorsa sono state registrate due vincite da 1,5 milioni di euro circa, un gran bel bottino che conferma la generosità di questo concorso. Per partecipare all’estrazione di Eurojackpot non serve molto: basta mettere in gioco 5 numeri e 2 Euronumeri al costo di due euro. Il fortunato giocatore che indovinerà la combinazione estratta sarà il vincitore del vertiginoso jackpot record. Tutti pronti? Prima però vi ricordiamo quanto accaduto nell'estrazione della settimana scorsa. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 10-23-26-29-35, Euronumeri 3-5. Tra poco scopriremo la nuova combinazione vincente. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

