INCIDENTE STRADALE/ Ascoli, scontro tra due auto: uno dei due conducenti sbalzato fuori (2 febbraio 2018)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 2 febbraio 2018. Ascoli, scontro tra due auto: uno dei due conducenti sbalzato fuori, è grave. Scontro mortale a Castelvetrano

02 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale (Immagine di repertorio, LaPresse)

Un incidente stradale è avvenuto oggi sulla statale 115 “sud occidentale sicura”, nel tratto tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. Il bilancio dell’incidente tra due veicoli è di un morto. L’Anas intanto, come riferisce l'Ansa, ha disposto la chiusura al traffico in entrambe le direzioni. Un altro incidente è avvenuto lungo la strada Costiera in direzione Monfalcone, al chilometro 147 (intersezione via Beiruta). Il conducente di una BMW, di cui si sa che è dell’86, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro il guardrail a sinistra. Come riportato da TriestePrima, l’auto è “rimbalzata” all’indietro finendo addosso ad una Fiat 500 guidata da un giovane del ’97. Per fortuna l’incidente stradale non ha avuto esiti drammatici: i due conducenti hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati a Cattinara. Sul posto è intervenuta la polizia locale con un’ambulanza.

ASCOLI, TAMPONATO E SBALZATO FUORI DALL'AUTO

Momenti di paura ieri pomeriggio lungo il raccordo autostradale tra Ascoli e Porto d’Ascoli a causa di un incidente stradale. Due automobili sono rimaste coinvolte e uno dei due conducenti è ricoverato all’ospedale Mazzoni di Ascoli in gravi condizioni. L’impatto si è verificato attorno alle 17.30 lungo la corsia nord della superstrada, tra le uscite di Marino del Tronto e Porta Cartara. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata da Corriere Adriatico, una Fiat Panda che procedeva in direzione Ascoli sarebbe stata tamponata da una Bmw poco dopo aver superato la galleria. Lo schianto è stato violentissimo, tanto che dopo la carambola l’uomo che era all’interno dell’utilitaria sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I soccorsi sono stati subito allertati, nel frattempo alcuni automobilisti hanno prestato i primi soccorsi al ferito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: il personale sanitario a bordo ha immobilizzato l’uomo, lo ha stabilizzato e trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni vengono considerate gravi.

© Riproduzione Riservata.