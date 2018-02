PAPA/ Julián Carrón in udienza da Bergoglio: il nostro impegno con i giovani

Oggi il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione è stato ricevuto in udienza da papa Francesco. L'intervista di Adriana Masotti di Vatican News

02 febbraio 2018 Julián Carrón

Julián Carrón durante l'udienza con papa Francesco

Udienza stamattina di papa Francesco con il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, una delle realtà ecclesiali post conciliari più diffuse nella Chiesa in Italia e nel mondo. Dopo don Luigi Giussani, fondatore di CL negli anni Sessanta, a guidare la Fraternità dal 2005, è il sacerdote e teologo spagnolo, don Julián Carrón. Al termine dell’incontro, don Carrón ci racconta com’è andato il colloquio con il Papa e quali sono stati i temi di cui hanno parlato insieme: «Era semplicemente un desiderio che avevo: quello di poter condividere con il Papa i passaggi ed il cammino che abbiamo fatto dopo l’udienza che abbiamo avuto con lui in Piazza San Pietro; con alcuni suggerimenti per la nostra strada, insieme con quella lettera sulla povertà che ci aveva mandato; e quali passi ci siamo impegnati a fare nella sua sequela con tante iniziative che abbiamo preso in questo senso. È stata semplicemente una condivisione di questi punti, oltre al Sinodo dei giovani che ci sta molto a cuore, perché è una nostra preoccupazione, così come ho visto che è una preoccupazione del Papa: il desiderio di ascoltare i giovani e di essere veramente disponibili ad un dialogo a tutto campo con loro».

Il Papa vi ha chiesto, raccomandato qualche cosa come Fraternità di Comunione e Liberazione?

No, mi ha semplicemente ringraziato per tutto quello che gli ho raccontato riguardo le iniziative di risposta ai bisogni dei migranti o ancora all’accompagnamento dei ragazzi, e la nostra preoccupazione per quanto riguarda l’educazione dei giovani. Ci ha incoraggiato a continuare con il nostro impegno, perché lui lo ritiene molto importante in questo momento particolare in cui i giovani vivono in una “società liquida”, affinché possano trovare dei punti di riferimento che li accompagnino nel loro cammino.

Qual è il contributo che il magistero di papa Francesco sta dando a Comunione e Liberazione? Si sa che anche i movimenti e le associazioni nella Chiesa “risentono” di tutto ciò che avviene nella Chiesa universale, e quindi anche degli indirizzi che il Papa offre…

Mi sembra che il più grande contributo è quello di renderci consapevoli di questo cambiamento d’epoca, che lancia una sfida a tutti noi: quella di vedere le modalità concrete con cui la Chiesa si pone oggi di fronte al mondo e alle sfide che ci riguardano tutti. Tutto ciò con la sua spinta costante ad uscire e ad entrare in rapporto con gli altri, e portare questo sguardo pieno di tenerezza e di misericordia, che ci ha portato Cristo nella storia, e prendersi cura dei bisogni degli uomini. E questo noi lo sentiamo come qualcosa di particolarmente significativo anche per noi, dal momento che è ciò rientra anche nel nostro Dna.

Prima accennava all’accoglienza e ai giovani: vuole dirci solo qualche titolo delle frontiere su cui voi siete particolarmente impegnati oggi?

Il nostro impegno è prima di tutto con i giovani, perché noi riteniamo che questa sia una frontiera fondamentale per tutti. E quindi è dove ciascuno di noi e tutta la Chiesa verifica se la proposta che il cristianesimo fa all’uomo moderno, si fa spazio nel cuore dei giovani, e si fa spazio quando è proposta e trovata come una esperienza che c’entra con la vita, i bisogni, la solitudine e i disagi che loro portano. Questa è per noi una verifica della fede. L’altro fronte è tutto il grande mare di bisogno della società adesso: noi vogliamo veramente rispondere a questo con tante iniziative: dal Banco alimentare fino all’accompagnare, per esempio, i ragazzi che hanno delle difficoltà con lo studio o ancora i carcerati, e le persone che vivono nelle grandi città dell’America Latina e hanno grandi bisogni. Possiamo mettere lì un piccolo seme e questa novità cristiana per noi è fondamentale.

(Adriana Masotti, da www.vaticannews.va)

