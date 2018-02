Alfie Evans come Charlie Gard/ Londra, Alta Corte autorizza a staccare la spina al bimbo malato

Alfie Evans come Charlie Gard, l'Alta Corte di Londra autorizza a staccare la spina al bimbo di 20 mesi, affetto da un male incurabile, contro il parere dei suoi genitori

Alfie Evans (Facebook)

Alfie Evans come Charlie Gard, nuovo episodio in Inghilterra che riguarda un bambino malato, la sua famiglia desiderosa di combattere fino all’ultimo e la legge. Lo scorso anno ha avuto grande eco la storia di Charlie Gard, il bambino di soli undici mesi che è morto il 28 luglio 2017 in seguito a una malattia genetica incurabile, i cui genitori si sono battuti legalmente per permettergli di essere sottoposto a una cura sperimentale. Grande movimento e agitazione in tutto il mondo, con politici e gente della società pubblica che si sono schierati al fianco dei genitori di Charlie, Connie Yates e Chris Gard. Il piccolo però non ce l’ha fatta e un altro episodio simile lo stanno vivendo Tom Evans e Kate James, genitori di Alfie: i coniugi hanno perso la battaglia legale per non staccare la spina del bambino e già venerdì 23 febbraio 2018 potrebbe essere eseguita la vicenda.

ALFIE EVANS COME CHARLIE GARD

Alfie Evans, bimbo di appena venti mesi, sta lottando con una malattia neurologica degenerativa e molto invalidante che non è stata del tutto diagnosticata. Un giudice dell’Alta Corte di Londra ha autorizzato i medici a staccare i macchinari che tengono in vita Alfie, decisione che va contro il volore dei due genitori del bambino, che hanno proposto negli scorsi giorni di sottoporre il figlio a un trattamento all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Come sottolinea Il Fatto Quotidiano, il giudice Hayden ha dichiarato che il piccolo “ha bisogno di quiete e pace” e che mantenerlo in vita “sarebbe inumano”. Tom Evans e Kate James stanno valutando in queste ore se fare appello contro la decisione emessa dall’Alta Corte: una battaglia che andrà avanti, con la speranza che Alfie riesca a vincere la battaglia che sta combattendo da diversi mesi.

