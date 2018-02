BURIAN, METEO ONDATA DI GELO DALLA SIBERIA/ Italia, allerta sulle regioni adriatiche e al Centro-Sud

L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia. Temperature in calo al Nord e sulle regioni adriatiche

Burian, l'arrivo dell'ondata di gelo sull'Italia (Archivio)

Gli ultimi giorni di febbraio vedranno l’Italia stretta in una nuova morsa del gelo: sulla penisola è infatti atteso Burian, il vento gelido proveniente dalla Russia che spira da Nord-Est e che spesso, soprattutto a quelle latitudini, si accompagna a grandi tempeste e bufere di neve. Stando a quanto previsto dai meteorologi per la prossima settimana, infatti, la perturbazione di origine siberiana interesserà in particolare alcune zone dell’Italia e porterà anche a un drastico abbassamento delle temperature. I bollettini elaborati dal Centro Epson Meteo dicono infatti che lo spostamento di una zona di alta pressione delle Azzorre verso il Nord Europa favorirà la formazione di una corrente di aria gelida e quindi l’arrivo di Burian anche nel nostro Paese: di conseguenza, a partire dal prossimo 25 febbraio si avrà un peggioramento delle condizioni meteo e questa ulteriore “coda” dell’inverno ritarderà, se possibile, l'ingresso della primavera. Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it, tuttavia la situazione è ancora “in continua evoluzione e di certo non mancheranno le sorprese”.

IL BOLLETTINO METEO DELLE REGIONI INTERESSATE DAL BURIAN

In base ai bollettini diffusi nelle ultime ore, appare comunque probabile che il Burian causerà un nuovo abbassamento delle temperature sulle regioni settentrionali (sotto lo zero anche nelle ore diurne e con punte anche di -10° di notte) che quindi continueranno a rimanere sotto le medie del periodo. Attenzione però anche sulle regioni che si affacciano sul Mar Adriatico e in quelle del Centro-Sud, dove gli effetti di questa ondata di vento gelido provocheranno piogge e, alle quote più alte, anche delle possibili nevicate. Questa instabilità meteo dovrebbe durare alcuni giorni e potrebbe interessare anche il versante tirrenico e in particolare il Lazio: per questo motivo, a seconda delle diverse regioni, la Protezione Civile ha emesso una Allerta Gialla di ordinaria criticità per l’intero Centro Italia, assieme anche al Veneto, al Molise e alla Puglia, in previsione di possibili rischi di natura idrogeologica.

