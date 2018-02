Giulianova, 17enne accoltellato al volto a scuola/ Ultime notizie: lite con un compagno per uno sgambetto

20 febbraio 2018 Niccolò Magnani

È chiaro che ormai siamo in piena “mania” aggressioni a scuola e ogni singolo atto che capita nel nostro Paese viene amplificato da media e agenzie di stampa (come spesso accade con i “casi del mese” che affollano le cronache quotidiane): ma quanto avvenuto a Giulianova è ancora una volta un fatto gravissimo, non tanto negli effetti ma per cosa significa il livello e grado (anzi, degrado) della emergenza educativa presente in molte famiglie e scuole del nostro Paese. Uno sgambetto e una lite conseguente sono bastati questa volta per generare l’aggressione con un coltello serramanico di un 17enne giuliano contro un compagno di classe di origini marocchine (ma residente a Teramo). La lite a scuola nell’Itis di Giulianova ha comportato un minorenne ferito al volto e sfregiato oltre allo choc di tutta la scuola al centro delle cronache nazionali come ennesimo caso dopo le recenti sciagure in Puglia, a Piacenza e in altri luoghi d’Italia. Pare che i due ragazzini non era la prima volta che litigavano ma fino ad ora, al limite, erano arrivati a qualche spintone e diverbi verbali: « Da una prima ricostruzione effettuata grazie alle riprese delle telecamere presenti lungo il corridoio della scuola, il 17enne avrebbe fatto lo sgambetto al 18enne, che avrebbe reagito tirando fuori il coltellino dallo zainetto e colpendo il compagno al volto, rovocandogli una ferita profonda sulla guancia sinistra e la rottura del molare», spiega la cronaca di Repubblica dopo le fonti emerse dalla Polizia di Giulianova.

IL PRESIDE, “PUNIRE MA ANCHE CAPIRE”

I professori e gli altri compagni dei due coinvolti nella lite li hanno separati altrimenti probabilmente le coltellate avrebbero potuto generare ferite maggiori e ben più gravi: ai microfoni della stampa locale ha parlato il preside dell’istituto che, dopo aver lodato il proprio bidello per essere intervenuto tempestivamente a bloccare i due litiganti, ha commentato il grado di disagio preoccupante in molti dei suoi studenti. «Al di là del sanzionare bisogna capire. I Carabinieri stanno svolgendo le indagini Da quanto si dice informalmente pare che i due ragazzi avessero avuto degli screzi fuori dalla scuola. Nulla, invece, mi è mai stato riferito di eventuali problemi dentro la scuola», dice Luigi Valentini, preside dell'Istituto superiore Crocetti-Cerulli di Giulianova, che raggruppa l'istituto alberghiero Crocetti, l'istituto tecnico Cerulli e il professionale Pagliaccetti. Al netto delle indagini in corso per gli inquirenti a decidere la sanzione a scuola da adottare per il 17enne aggressore saranno gli organi di istituto convocati d’urgenza «per parlare di entrambi i ragazzi e capire quale soluzioni adottare».

