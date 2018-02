INCIDENTE STRADALE/ Torino, auto contro palo della luce: 59enne resta in bilico su orlo scarpata (20 febbraio)

Incidente stradale, oggi 20 febbraio 2018: a Torino la macchina guidata da un infermiere di Biella si è schiantata contro un palo della luce ed è rimasta in bilico sull'orlo di una scarpata.

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Si è risolto bene, ma poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale verificatosi nella notte lungo la circonvallazione di Fenetto (Torino). Protagonista un infermiere di 59 anni di Biella che, procedendo in direzione Torino, è finito per schiantarsi contro un palo della luce con la sua Renault 4. L'uomo, come riportato da Torino Today, è rimasto incastrato sull'orlo di una scarpata fino all'arrivo dei soccorritori, i vigili del fuoco di Rivarolo e Bosconero, che sono riusciti ad estrarlo dal veicolo e a far sì che i sanitari del 118 gli prestassero le prime cure in una condizione di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea. Oltre alla Renault 4 e al palo dell'illuminazione sono rimasti danneggiati anche alcuni cartelli stradali. Ma ripetiamo: poteva andare molto peggio...

REGGIO EMILIA, INSEGUIMENTO POLIZIA: AGENTI RESTANO FERITI

Incidente stradale rocambolesco quello verificatosi a Reggio Emilia in via Gorizia, all'altezza della rotonda dell'acquedotto, intorno alle 20:30 di ieri. A restare feriti, infatti, sono stati due agenti di Polizia, che con la loro Seat Leon si erano messi all'inseguimento di una vettura che non aveva rispettato l'alt di un posto di blocco. L'uomo alla guida del mezzo, una Audi A3, è stato poi riconosciuto come un individuo di origine sinti, che aveva interesse a non sottostare al posto di blocco poiché evaso in quanto agli arresti domiciliari. Nel corso dell'inseguimento, la macchina dei poliziotti ha tamponato violentemente quella del bandito, che a sua volta è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso sul posto dagli uomini del 118. Una prova di coraggio da parte degli agenti che hanno messo a repentaglio la loro vita finendo coinvolti in un incidente stradale che fortunatamente non ha avuto grave ripercussioni per la loro salute.

