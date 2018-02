Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto, 10eLotto del 20 febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 22/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 20 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.22/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Importanti vittorie al Lotto e al 10eLotto in occasione dell'ultimo concorso, mentre per il jackpot del Superenalotto ancora il momento buono non è ancora arrivato. I giocatori che questa sera parteciperanno alla nuova estrazione saranno di sicuro più motivati che mai a raggiungere i primi posti sul podio delle vincite. Un fortunello della provincia di Catanzaro, di Nocera Terinese, è riuscito infatti a centrare al Lotto più di 124 mila euro con una giocata di appena tre euro sulla ruota di Napoli e grazie ad una quaterna. Quattro vincite gemelle si sono invece posizionate al secondo posto, con un bottino di 22.500 euro reso possibile grazie a due terni registrati in provincia di Napoli, a Frattamaggiore, in provincia di Torino, a Cafasse, nel Modenese, a Pavullo nel Frignano e in provincia di Matera grazie a Scanzano Jonico. In questi ultimi due paesi le giocate sono state effettuate rispettivamente sulla ruota di Firenze e quella di Bari. Il 10elotto ha premiato invece un giocatore di Villadose, in provincia di Torino, con 50 mila euro centrati con un 9 Oro. In tutto, i due giochi della Sisal hanno regalato premi per più di 35,3 milioni di euro solo nell'ultimo concorso e che salgono a quota 763 milioni per le vincite maturate dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Manca poco prima dell'inizio della nuova estrazione del Lotto ed i giocatori sono già in attesa di scoprire il verdetto finale. Altri ancora devono ancora aggiungersi alle fila degli appassionati che questa sera tenteranno il colpo di fortuna per conquistare qualcuno dei premi in palio. Alcuni aspiranti vincitori della Sisal potrebbero essersi ritrovati bloccati di fronte ad uno degli scogli più difficili da superare in questi casi: trovare dei numeri da giocare. Per questo la nostra Rubrica ritorna anche in occasione del concorso di questa sera, un vero supporto per gli appassionati in difficoltà. E' diventata virale di recente una notizia che riguarda un nuovo gioco della Hasbro, la nota casa di produzione di giochi da tavolo. Dopo essere entrato nella storia con il suo celebre Monopoli, il brand ha deciso di realizzare la Monopoly: Cheaters Edition, una nuova versione del celebre gioco che offre vantaggi a chi bara. La modalità di gioco rimane sempre la stessa, ma i giocatori dovranno pescare fra le quindici carte baro presenti al centro del tabellone e compiere diversi crimini ai danni degli altri giocatori, come rubare denaro, spostare le pedine altrui ed altro ancora. Vediamo cosa ne pensa la smorfia napoletana: abbiamo il gioco, 19, il tavolo, 89, il ladro, 66, i dadi, 14, e l'allegria, 72. Come Numero Oro scegliamo invece la rivoluzione, 17.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

102 milioni di euro è il bottino che il Jackpot promette di distribuire questa sera al SuperEnalotto. Il concorso potrebbe svelare la presenza della sestina vincente fra le quote estratte, anche se rimane sempre il punto interrogativo sulla sorte della combinazione più desiderata dai giocatori della Sisal. Per fortuna le quote minori permettono di rifarsi gli occhi con altrettante vincite significative, come dimostra l'ultimo appuntamento con il gioco Sisal. La vincita più alta è stata indovinata da tre appassionati che con il 5 hanno sfiorato i 79 mila euro in premio. Metà bottino invece per due vincitori che con il 4+ hanno superato 30 mila euro in premio. 131 i tagliandi vincenti che con il 3+ si sono aggiudicati 2.248 euro in premio, mentre 805 i giocatori che hanno realizzato la vincita di 308,44 euro a testa grazie al 4. Rimangono invece stabili i bottini delle più piccole delle quote standard, ovvero del 3 che si ferma a 22,48 euro dnati a 32.507 vincitori e 5 euro per il 2 ed i suoi 477.635 giocatori più fortunati. Bottino gemello per lo 0+, gli storici cinque euro sono stati donati a 27.352 vincitori, mentre 13.560 appassionati si sono portati a casa i 10 euro messi in palio dall'1+. Infine i 100 euro del 2+: i vincitori sono stati 1.967.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Si azzera di nuovo il pallottoliere delle vincite del SuperEnalotto grazie al nuovo Jackpot che questa sera verrà offerto agli aspiranti vincitori. In attesa di scoprire il verdetto finale che potrebbe donare il montepremi ad uno o più fortunelli, meglio non lasciare nulla al caso e concentrarsi sul post vincita, ovvero su come spendere una parte del bottino tanto desiderato. KickStarter si unisce anche oggi alla nostra Rubrica per proporvi un progetto rivoluzionario. Il Lexip è infatti il primo mouse 3D realizzato per i gamers ed in grado di sfruttare due tipi di joystick ed il doppio dei pulsanti di controllo. Intuitivo e veloce, Lexip è una soluzione all-in-one dalle alte prestazioni e funzionalità. La presenza di due controller nel case del mouse permette infatti di migliorare la propria esperienza di gioco e di avere un maggior controllo del proprio personaggio o veicolo. Adatta per i games che richiedono velocità e immediatezza, Lexip chiuderà i battenti della sua asta solo fra 22 giorni, mentre il goal previsto di 25 mila euro ha già ottenuto contributi per il valore di oltre 200 mila. Ed ora i numeri vincenti: siete già pronti per scoprire se sarete fra i vincitori?

© Riproduzione Riservata.