Militante di Forza Nuova legato e pestato/ Palermo, testa spaccata a Massimo Ursino: Fiore, “odio comunista”

Militante di Forza Nuova pestato a Palermo, episodio accaduto in centro città: l'esponente del partito di destra è stato legato e picchiato da quattro persone

Militante di Forza Nuova pestato a Palermo: episodio di violenza nella centralissima via Dante del capoluogo siciliano. Come riporta Palermo Today, un esponente del noto partito di estrema destra è stato bloccato, legato e infine picchiato da quattro persone. La vittima, Massimo Ursino, ha riportato alcune ferite serie al capo ed è stato subito trasportato all’Ospedale Civico. L’episodio si è verificato in pieno centro città, tra piazza Lolli e piazza Virgilio, a pochi passi dalla sede di Forza Nuova. Su quanto accaduto sta indagando la Digos. Il partito, come sottolinea Il Giornale, aveva preso recentemente posizione sul clima che si respira a Palermo: "A Palermo dopo gli attacchi incendiari avvenuti nel febbraio dello scorso anno, sempre ai danni di Forza Nuova, e la recente irruzione armata ai danni della sede di un’associazione d’area, si sta verificando un allarmante e unilaterale tentativo di alzare il livello dello scontro, a pochi giorni dall’arrivo in città di Roberto Fiore, che non può essere ignorato”.

ROBERTO FIORE: "ODIO COMUNISTA CONTRO FORZA NUOVA"

E' giunta subito una prima reazione da parte dei vertici di Forza Nuova, che tramite la pagina ufficiale del partito hanno condannato l'episodio che ha coinvolto il militante: "Ritorno alle tecniche brigatiste, contro la violenza comunista chiamo alla piena mobilitazione". Il segretario nazionale di FN, Roberto Fiore, ha poi puntato il dito: "Dopo una campagna d'odio seminata dal Gruppo Espresso e seguita da tutta la sinistra inclusa Liberi e Uguali, si scatena l'odio comunista contro Forza Nuova: a Palermo un dirigente Forzanovista è stato colpito sul posto di lavoro, per poi essere legato e vigliaccamente massacrato di botte in dieci contro uno".. Odio comunista ribadito poche righe dopo: "Invito tutti i militanti di Forza Nuova e tutti gli alleati di Italia agli italiani alla mobilitazione piena per evitare che la violenza comunista unita ai poteri forti soffochi la nostra voce". "Siamo tutti con Massimo Ursino e questo sabato sarò a Palermo", chiude Roberto Fiore. Attesi nuovi aggiornamenti sulle condizioni del militante di FN.

