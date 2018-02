MILLIONDAY/ Estrazione oggi: ecco tutti i numeri vincenti e come verificare le vincite (20 febbraio 2018)

Millionday: estrazione oggi, 20 febbraio 2018, alle 19: i numeri vincenti e la combinazione fortunata. Le ultime notizie: c'è già il primo milionario a pochi giorni dal debutto...

20 febbraio 2018 - agg. 20 febbraio 2018, 19.15 Silvana Palazzo

Millionday, estrazione di oggi

E ci risiamo: è scattata l’ora X, anzi le ore 19 che ormai stano divenendo un momento centrale della “ricerca al milione”. Una volta a questa ora lo zio Gerry Scotti con Chi Vuol Essere Milionario dava ad alcuni concorrenti la possibilità e speranze di vincere il milione dopo una serie di domande difficilissime e quasi impossibili; oggi invece i tempi sono cambiati e con MillionDAY si promettono vincite più frequenti e soprattutto un impegno quasi “zero” per poter puntare i numeri e azzeccare la cinquina giusta. L’estrazione è avvenuta e come ogni volta dallo scorso 7 febbraio 2018 è tutto disponibile sul sito di MillionDAY con tanto di relative vincite derivanti dalla cinquina esatta. In particolare, a questo indirizzo è possibile valutare e verificare la propria eventuale vincita: sia le massime, sia quelle più piccole che arrivano fino a quota 2 euro per chi azzecca solo due numeri sui 5 totali. Bene, ora non resta che vedere i numeri esatti del MillionDAY del 20 febbraio 2018: basta andare a fondo pagina e lo scoprirete.. (agg. di Niccolò Magnani)

ATTEASA PER I NUMERI VINCENTI!

C'è un nuovo gioco che potrebbe realizzare il vostro sogno di diventare milionari: si chiama MillionDAY ed è il concorso lanciato da Lottomatica. La semplicità di questo gioco è dimostrata dalle sue modalità e dalle quote dei premi. Bisogna scegliere cinque numeri, da 1 a 55, e giocarli spendendo un solo euro. L'importo delle vincite non cambia: indovinando la combinazione vincente si ottiene un milione di euro, indovinando quattro numeri si vincono mille euro, mentre con tre numeri indovinati le quote scendono a cinquanta euro, arrivando a soli due euro per coloro che azzeccano solo due numeri della combinazione vincente. Tra le novità di MillionDAY c'è dunque la garanzia di premi fissi, a prescindere dal numero dei vincitori. E fisso è anche l'importo per convalidare la propria giocata: un euro. Una volta effettuata la propria giocata, non bisogna fare altro che aspettare l'estrazione, fissata ogni giorno alle 19. Noi la seguiremo in diretta per fornirvi il prima possibile la combinazione fortunata.

MILLIONDAY, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Un euro può valere un milione di euro con MillionDAY, il nuovo gioco lanciato da Lottomatica. A pochi giorni dal suo esordio, il nuovo concorso numerico a quota fissa ha già premiato un fortunato giocatore. Venerdì scorso, ad esempio, un giocatore di Caltagirone, in provincia di Catania, ha indovinato i cinque numeri vincenti e quindi ha vinto un milione di euro. Non è nota la sua identità, ma è noto che la vincita è stata realizzata nella ricevitoria di viale Mario Milazzo. Oggi potrebbe accadere a voi, a patto che la vostra giocata sia davvero fortunata. Se non avete ancora pensato a quali numeri scegliere, vi suggeriamo di tener conto anche di quelli ritardatari. Ci sono dei numeri che si fanno desiderare. Non si vedono da 13 estrazioni i numeri 4, 8, 9, 11, 14, 17, 22, 23, 24, 30, 35, 36 e 37. Questi sono i numeri che hanno accumulato più ritardo finora. Al secondo posto il 7 e il 16 che invece non escono da 12 estrazioni. Se volete scoprire come è andata ieri, vi suggeriamo di consultare il nostro approfondimento in attesa dell'estrazione di oggi.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY

- 10 - 35 - 37 - 42 - 54

