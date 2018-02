PAMELA MASTROPIETRO/ Genitori da Vespa: Alessandra Verni e papà Stefano, "vogliamo giustizia" (Porta a Porta)

Pamela Mastropietro: i genitori della ragazza uccisa e fatta a pezzi saranno ospiti per la prima volta insieme a Porta a Porta da Bruno Vespa. La richiesta di giustizia dei due

Pamela Mastropietro (foto da Facebook)

Hanno perso una figlia in una maniera orrenda: gliel'hanno fatta a pezzi, dopo che la ragazza era scappata dalla comunità di recupero che avrebbe dovuto aiutarla ad uscire dal tunnel della droga. Eppure i genitori di Pamela Mastropietro non hanno avuto neanche il diritto di crollare, di lasciarsi andare, sulle loro spalle si è poggiato tutto il peso di un Paese che per un po' di tempo ha rischiato di implodere sull'onda di una rabbia accecante. Erano i giorni di Macerata, quelli in cui Luca Traini ha deciso di farsi carico della questione immigrazione e di andare in cerca di una (in)giustizia sommaria sparando addosso a tutta la gente di colore che gli capitava a tiro. In quel momento i genitori di Pamela, visto che nel registro degli indagati all'epoca c'era il nigeriano Innocent Oseghale, avrebbero potuto cedere alla rabbia. Invece la mamma, Alessandra Verni, ebbe la forza di condannare l'accaduto ai microfoni di Pomeriggio 5:"Chiediamo solamente giustizia. Pene esemplari per chi ha ucciso e fatto a pezzi nostra figlia. Ma condanniamo fermamente l'attacco di ieri, non siamo razzisti e anche Pamela, se fosse ancora viva, sarebbe inorridita per questo atto di odio", aveva dichiarato in una precedente intervista".

OSPITI DI BRUNO VESPA

Oggi nel salotto di Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa in onda in seconda serata su Rai Uno, per la prima volta insieme davanti alle telecamere ci saranno entrami i genitori di Pamela Mastropietro, Alessandra Verni e papà Stefano. Proprio lui nei giorni scorsi aveva spiegato che la sua Pamela non era una tossicodipendente, che nel vortice maledetto della droga da cui poi aveva finito per essere risucchiata c'era finita per cercare di salvare un ragazzo più grande di lei di cui si era innamorata:"Meno di un anno fa ha conosciuto questo ragazzo più grande di lei che utilizzava sostanze. Il suo obiettivo era quello di farlo uscire da questa dipendenza e invece purtroppo lei ci si è ritrovata dentro". Ma come ricorda Fanpage, secondo mamma Alessandra i colpevoli per la morte di Pamela sono diversi: a partire dalla comunità di recupero, "dove poteva essere fermata"; passando per l'uomo che le ha dato il passaggio e a cui, secondo il racconto dello stesso testimone, Pamela si sarebbe prostituita; fino alle autorità: "Innocente Oseghale ha avuto già problemi con la legge, aveva permesso di soggiorno scaduto...cosa ci fa ancora in Italia?".

